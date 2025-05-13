На Brave1 Market уже представлены более 1100 решений в категориях БПЛА, НРК, РЭБ, РЭР, комплектующих, ИИ и программных решений. В эксклюзивной колонке для 24 Канала расскажу немного деталей о том, что доступно для наших защитников в открытой части маркетплейса.

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БПЛА

В категории беспилотных летательных аппаратов имеем 250 дронов в 13 подкатегориях (разведчики, ударные, камикадзе, самолеты/коптеры и т.д.). Это – четверть от всех товаров на маркетплейсе. Почти 50% дронов занимают FPV-дроны-камикадзе – наиболее востребованный и массовый продукт на поле боя. High-end в этой категории – барражирующие боеприпасы и большие ударные бомберы типа VAMPIRE. Это технически сложные, но эффективные решения для уничтожения действительно приоритетных целей во вражеском тылу.

Неуязвимые к РЭБу и радиогоризонту дроны на оптоволокне – одна из насущных потребностей фронта. На маркетплейсе военные могут приобрести уже более 20 решений, что составляет примерно 10% от всех БПЛА.

Комплектующие

Здесь – все для того, чтобы дроны летали дальше и поражали российских солдат как можно эффективнее – тепловизоры, двигатели, электроника, связь и системы навигации. Это самая массовая категория на маркетплейсе – на нее приходится почти 30% от всех товаров.

Среди самых востребованных изделий – системы инерциальной навигации и CRPA-антенны для защиты от глушения и спуфинга сигнала. Важная деталь – все решения от украинских производителей!

Искусственный интеллект

Изделия на базе машинного зрения и искусственного интеллекта уже активно применяются в дронах. На Brave1 Market доступно таких 20+ решений. В основном это компактные модули, устанавливаемые на дрон для придания ему определенных свойств – автоматического распознавания целей, донаведения или оптической стабилизации на определенной точке. Наше видение – 100% дронов на фронте используют технологии ИИ и машинного зрения, что повысит эффективность их работы на порядок.

️НРК (наземные роботы)

Наземные роботы делятся на логистические для подвоза грузов и эвакуации раненых, инженерные для минирования/разминирования и камикадзе-атак, а также боевые роботы, которые непосредственно уничтожают врага огневым поражением. Наибольшая доля приходится на логистику – около 60% от общего количества, следующие за ними – инженерные работы.

Это отражает наш фокус на роботизации логистических задач – логистикой на фронте должны заниматься роботы, а не люди.

Боевых роботов меньше, но это настоящие машины для убийства, оснащены гранатометными и пулеметными турелями и легкой броней, которая выдерживает попадание вражеских пуль и мелких обломков. Наземные камикадзе – дешевые и простые в производстве, но могут нести минимум 20 килограммов взрывчатки.

РЭБ и РЭР

В категории РЭБ есть более 250 решений – от РЭБ ближнего действия для персональной защиты до мощных дальнобойных комплексов. Средств радиоэлектронной разведки меньше – около 20. Большинство из них – экономные портативные решения для детекции и предупреждения военных на местах об угрозе БПЛА. Однако есть также пеленгаторы, которые могут обнаруживать вражеские дроны на дистанциях в десятки километров. Иногда средства РЭР и РЭБ могут интегрироваться между собой и действовать как единая система.

Программы

В современной войне софт играет все большую, иногда решающую роль. Поэтому на маркетплейсе есть около 20 военных программ – это и кибербезопасность, и обработка и анализ данных, и ситуационная осведомленность. Большинство программ легко интегрируются с военными системами Дельта.

Это все открытые категории по состоянию на сейчас, но в дальнейшем мы планируем внедрить новые категории:

тактическое снаряжение,

боевые симуляторы.

Приглашаем производителей defense tech присоединяться к Brave1 Market, а военных – выбирать технологические решения для своих подразделений. Это уникальный шанс протестировать современные инновационные решения и повлиять на ход боевых действий в режиме реального времени.

Главное – воевать должны роботы, а не люди. Даже самая современная и самая дорогая машина дешевая по сравнению с человеческой жизнью. Поэтому продолжаем внедрение инновационных технологий для приближения нашей победы и минимизации потерь.