Наказание для России за неприезд Путина

Тогда Кремль ждет новый санкционный пакет. Об этом заявил Ярослав Юрчишин, информирует 24 Канал.

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Если это уже 17-й пакет, а Россия до сих пор не обескровлена окончательно, есть вопросы к эффективности таких санкций. По предварительной информации, новые ограничения могут коснуться:

замораживания активов и запретов на выдачу виз различным лицам и организациям;

обслуживания в портах ЕС 98 судов из так называемого "теневого флота" России, доведя общее количество таких судов в списке до 250;

экспортные ограничения в отношении 35 компаний, большинство из которых российские, а остальные – из Казахстана, Сербии, Турции и Узбекистана.

Ну, такая себе "мощная мощность". Вот что-то не верится, что после этого Россия почувствует на себе боль этой войны.

Где "бить" по России

При этом все еще остаются не то что места, а целые отрасли, куда надо бить. Подсказываю представителям ЕС, где эффект будет ощутим.

Энергетический сектор: полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и на экспорт оборудования для энергетических проектов.

Финансовый сектор: полное отключение российских банков от SWIFT и запрет на использование альтернативных платежных систем для международных транзакций.

Технологический сектор: расширение запрета на экспорт товаров двойного назначения, в частности новейших технологий и программного обеспечения.

Логистика: ограничения на транзит товаров через Россию.

Персональные санкции: должны коснуться не только олигархов и чиновников, но и менеджмент среднего звена государственных компаний и предприятий ВПК.

В конце концов, нужно тщательно контролировать выполнение этих ограничений. Ведь украинские журналисты уже не раз демонстрировали, как подсанкционные российские суда останавливаются в портах Европы в обход санкциям.

Сейчас не время фейковых ультиматумов. Европейцы могут и должны загнать Владимира Путина в тупик и показать действенность санкционного механизма. Когда, как не сейчас?