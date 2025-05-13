Наказание для России за неприезд Путина
Тогда Кремль ждет новый санкционный пакет. Об этом заявил Ярослав Юрчишин, информирует 24 Канал.
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Если это уже 17-й пакет, а Россия до сих пор не обескровлена окончательно, есть вопросы к эффективности таких санкций. По предварительной информации, новые ограничения могут коснуться:
замораживания активов и запретов на выдачу виз различным лицам и организациям;
обслуживания в портах ЕС 98 судов из так называемого "теневого флота" России, доведя общее количество таких судов в списке до 250;
экспортные ограничения в отношении 35 компаний, большинство из которых российские, а остальные – из Казахстана, Сербии, Турции и Узбекистана.
Ну, такая себе "мощная мощность". Вот что-то не верится, что после этого Россия почувствует на себе боль этой войны.
Где "бить" по России
При этом все еще остаются не то что места, а целые отрасли, куда надо бить. Подсказываю представителям ЕС, где эффект будет ощутим.
Энергетический сектор: полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и на экспорт оборудования для энергетических проектов.
Финансовый сектор: полное отключение российских банков от SWIFT и запрет на использование альтернативных платежных систем для международных транзакций.
Технологический сектор: расширение запрета на экспорт товаров двойного назначения, в частности новейших технологий и программного обеспечения.
Логистика: ограничения на транзит товаров через Россию.
Персональные санкции: должны коснуться не только олигархов и чиновников, но и менеджмент среднего звена государственных компаний и предприятий ВПК.
В конце концов, нужно тщательно контролировать выполнение этих ограничений. Ведь украинские журналисты уже не раз демонстрировали, как подсанкционные российские суда останавливаются в портах Европы в обход санкциям.
Сейчас не время фейковых ультиматумов. Европейцы могут и должны загнать Владимира Путина в тупик и показать действенность санкционного механизма. Когда, как не сейчас?