Удар по "теневому флоту" России

Около 25 нефтяных танкеров, которые вскоре включат в список "теневого флота", сейчас курсируют Балтийским и Северным морями, сообщает 24 Канал со ссылкой на EUobserver.

Смотрите также Венгрия не будет блокировать новые санкции против России, но хочет исключить одну компанию из списка

Эти танкеры – одни из из 149 судов, которые должны добавить в "черный список" ЕС, что помогает России избегать западного нефтяного эмбарго. Сейчас суда создают угрозу разлива нефти или инцидентов с перерезанием кабелей.

Внесение в список означает, что им запретят заходить в европейские порты или получать услуги морских фирм ЕС, такие как страхование, ремонт или заправка.

Согласно данным морских трекеров, по состоянию на 12 мая в Финском заливе находились 11 российских танкеров, два находились в более западных частях Балтики. Еще 12 судов зафиксированы вблизи Британских островов.

Что известно о новых санкциях против России

Новый, 17 пакет санкций, должны принять 20 мая. Это сделают официально на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Окончательная договоренность по нему может быть заключена на Coreper в среду, 14 мая. Новый пакет санкций охватит около 50 физических и юридических лиц и 31 компанию.

В последние дни Еврокомиссия по просьбе некоторых стран-членов внесла поправки в свое первоначальное предложение. В частности Европейская комиссия пополнила список танкеров "теневого флота". Теперь их в нем около 200. Сначала их в списке было более сотни.