Удар по "тіньовому флоту" Росії

Близько 25 нафтових танкерів, які незабаром включать до списку "тіньового флоту", наразі курсують Балтійським та Північним морями, повідомляє 24 Канал з посиланням на EUobserver.

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Ці танкери – одні зі зі 149 суден, які мають додати до "чорного списку" ЄС, що допомагає Росії уникати західного нафтового ембарго. Нині судна створюють загрозу розливу нафти або інцидентів з перерізанням кабелів.

Внесення до списку означає, що їм заборонять заходити в європейські порти або отримувати послуги морських фірм ЄС, такі як страхування, ремонт або заправка.

Згідно з даними морських трекерів, станом на 12 травня у Фінській затоці перебували 11 російських танкерів, два знаходилися в більш західних частинах Балтики. Ще 12 суден зафіксовані поблизу Британських островів.

Що відомо про нові санкції проти Росії

Новий, 17 пакет санкцій, мають ухвалити 20 травня. Це зроблять офіційно на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Остаточна домовленість щодо нього може бути укладена на Coreper у середу, 14 травня. Новий пакет санкцій охопить близько 50 фізичних і юридичних осіб і 31 компанію.

Останніми днями Єврокомісія на прохання деяких країн-членів внесла поправки до своєї початкової пропозиції. Зокрема Європейська комісія поповнила список танкерів "тіньового флоту". Тепер їх у ньому близько 200. Спершу їх у списку було більше сотні.