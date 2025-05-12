ЄС може вдарити приблизно по 200 російським танкерам

Річ у тім, що останніми днями Єврокомісія на прохання деяких країн-членів внесла поправки до своєї початкової пропозиції, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Зокрема Європейська комісія поповнила список танкерів "тіньового флоту". Тепер їх у ньому близько 200.

Зверніть увагу! Спершу їх у списку було більше сотні.