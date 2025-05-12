ЕС может ударить примерно по 200 российским танкерам

Дело в том, что в последние дни Еврокомиссия по просьбе некоторых стран-членов внесла поправки в свое первоначальное предложение, пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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В частности Европейская комиссия пополнила список танкеров "теневого флота". Теперь их в нем около 200.

Обратите внимание! Сначала их в списке было более сотни.