Яку компанію хоче "врятувати" Угорщина

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Джозвяк, посилаючись на власні джерела, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Йдеться про компанію Litasco, зареєстровану в Дубаї, яка є дочірньою структурою російського нафтового гіганта "Лукойл".

Її планують внести до санкційного списку через участь у фінансуванні так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для обходу обмежень.

Які компанії ще можуть не потрапити під санкції

Європейські чиновники досі обговорюють, чи варто включати до санкційного списку шість китайських компаній – на тлі побоювань не зіпсувати відносини з Пекіном, з яким ЄС підтримує активні торгівельні зв’язки.

Серед згаданих компаній – Poly Technologies, яка постачала запчастини для російських бойових гелікоптерів, і Skywalker Technology, що бере участь у виробництві безпілотників "Гербер", які Росія використовує як хибні цілі для відволікання української ППО під час атак дронами-камікадзе.

Зауважте! Затвердження 17-го пакета санкцій проти Росії заплановане на вівторок, 20 травня, під час засідання Ради ЄС.