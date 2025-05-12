Какую компанию хочет "спасти" Венгрия

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Джозвяк, ссылаясь на собственные источники, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Речь идет о компании Litasco, зарегистрированной в Дубае, которая является дочерней структурой российского нефтяного гиганта "Лукойл".

Ее планируют внести в санкционный список из-за участия в финансировании так называемого "теневого флота", который Россия использует для обхода ограничений.

Какие компании еще могут не попасть под санкции

Европейские чиновники до сих пор обсуждают, стоит ли включать в санкционный список шесть китайских компаний – на фоне опасений не испортить отношения с Пекином, с которым ЕС поддерживает активные торговые связи.

Среди упомянутых компаний – Poly Technologies, которая поставляла запчасти для российских боевых вертолетов, и Skywalker Technology, участвующая в производстве беспилотников "Гербер", которые Россия использует как ложные цели для отвлечения украинской ПВО во время атак дронами-камикадзе.

Обратите внимание! Утверждение 17-го пакета санкций против России запланировано на вторник, 20 мая, во время заседания Совета ЕС.