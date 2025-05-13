Покарання для Росії за неприїзд Путіна

Тоді на Кремль чекає новий санкційний пакет. Про це заявив Ярослав Юрчишин, інформує 24 Канал.

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Якщо це вже 17-й пакет, а Росія досі не знекровлена остаточно, є питання до ефективності таких санкцій. За попередньою інформацією, нові обмеження можуть торкнутися:

заморожування активів і заборон на видачу віз різним особам і організаціям;

обслуговування в портах ЄС 98 суден із так званого "тіньового флоту" Росії, довівши загальну кількість таких суден у списку до 250;

експортні обмеження щодо 35 компаній, більшість із яких російські, а решта – з Казахстану, Сербії, Туреччини та Узбекистану.

Ну, така собі "потужна потужність". От щось не віриться, що після цього Росія відчує на собі біль цієї війни.

Де "бити" по Росії

При цьому все ще залишаються не те що місця, а цілі галузі, куди треба бити. Підказую представникам ЄС, де ефект буде відчутний.

Енергетичний сектор: повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу та на експорт обладнання для енергетичних проєктів.

Фінансовий сектор: повне відключення російських банків від SWIFT та заборона на використання альтернативних платіжних систем для міжнародних транзакцій.

Технологічний сектор: розширення заборони на експорт товарів подвійного призначення, зокрема новітніх технологій та програмного забезпечення.

Логістика: обмеження на транзит товарів через Росію.

Персональні санкції: мають торкнутися не лише на олігархів та чиновників, але й менеджмент середньої ланки державних компаній та підприємств ВПК.

Зрештою, потрібно ретельніше контролювати виконання цих обмежень. Адже українські журналісти вже не раз демонстрували, як підсанкційні російські судна зупиняються в портах Європи в обхід санкціям.

Зараз не час фейкових ультиматумів. Європейці можуть і мусять загнати Владіміра Путіна в глухий кут та показати дієвість санкційного механізму. Коли, як не зараз?