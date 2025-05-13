Китай прагне повернути велич

На відміну від Орбана і Фіцо, які ще можуть маневрувати між Брюсселем, Москвою і Вашингтоном; на відміну від країн Центральної Азії, які можуть балансувати між Москвою і Пекіном, – Путіну нема де маневрувати, нема між ким балансувати. Гра у багатополярний світ закінчилася для Росії глухим кутом. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

Читайте також Як Україні переманити Китай на свою сторону і до чого тут США

Як і передбачалося ще у 2022 році, на арену виходить гравець, в руках якого всі карти. Вони там були давно, але мало минути три кривавих роки. Китай має сказати своє слово, але яким воно буде?

Стратегічна мета Китаю – світове домінування, замасковане під назвою "Спільнота спільної долі людства". Ця ідея, яка є офіційною зовнішньополітичною доктриною Китаю, ґрунтується на розумінні, що світ стоїть перед глобальними викликами, які неможливо розв'язати поодинці, тож краще з ними впоратися спільно під керівництвом старшого брата, найсильнішого й наймудрішого. Хто цей старший брат, здогадайтеся.

Загалом китайський погляд на світ полягає в тому, що Китай завжди був провідною цивілізацією людства, але його принизливо зігнали з цієї позиції в останні 200 років, й ось тепер він повертається на своє законне місце.

Це не відповідає дійсності: Китай був провідною цивілізацією протягом 1200 років, умовно з 550 до 1750, але решту часу протягом більш-менш дослідженої 15-тисячолітньої історії людства він пас задніх.

Якою є стратегія Китаю щодо російсько-української війни

Чи потрібна Китаю перемога Росії? Ні, не потрібна, бо це означатиме посилення Росії, набуття нею більшого статусу, а також закріплення в міжнародній практиці права сильних змінювати кордони слабких. Це Китаю не потрібно.

Чи потрібна Китаю поразка Росії? Ні, бо це означає посилення західного світу, частиною якого безумовно є Україна. Російська поразка також означає ймовірний розпад Росії, після чого різні її частини намагатимуться дистанціюватися від Китаю (тюркські та монгольські народи його бояться й ненавидять), хоча якісь інші частини радо падатимуть в китайські обійми.

То, може, Китаю потрібно безкінечне продовження війни? Ні, бо це збільшує ризики на тлі негативної економічної динаміки.

То який же варіант є найкращим для Китаю? А той, що маємо зараз. Війна продовжується, але ніхто не перемагає. Війна продовжується, але ресурси для ведення війни вичерпуються. А водночас всі бояться ескалації, і це штовхає слабких в обійми Китаю, а сильних примушує робити помилки.

В інтересах Китаю Росія слабка, але агресивна. Цілісна, але цілковито залежна. Війна безкінечна, але не гаряча. Можливість керувати невизначеністю й позбавити інших такої можливості. Можливість використовувати Росію як таран, але залишатися за лаштунками, збираючи здобич.

З цього погляду, для Китаю все складається якомога краще.

1. Росія не здатна перемогти.

2. Росія не здатна зупинитися й буде продовжувати.

3. Китай не вступає у війну явно, але без нього Росія не може продовжувати. Китай може гнучко керувати інтенсивністю подій.

4. Росія не має маневру, не може балансувати між Китаєм і кимось іншим.

5. Російські союзники, васали й сателіти переходять до Китаю всі разом.

6. США програють цей раунд начисто. Європа розгублена.

7. Весь світ розуміє, з ким тут треба домовлятися.

Ключові китайські проблеми:

сповільнення економіки, зростання безробіття,

значна залежність від експорту,

пастка середнього доходу: зарплати зростають, тепер це не дешева майстерня,

старіння населення, зупинка демографічного зростання,

сильний дисбаланс між чоловіками і жінками,

постійна потреба в дешевих ресурсах.

Тож китайська стратегія щодо Росії поєднуватиме:

поступове отримання контролю над російськими ресурсами: реальний контроль без політичної відповідальності, що можна забезпечити через китайські компанії та спільні проєкти;

демографічне проникнення в російські регіони;

безпосередній політичний контроль над окремими регіонами без вторгнення, шляхом концесій тощо.

Яким тоді є український інтерес? В наших інтересах, щоб Росія розвалилася й не могла служити китайським інструментом, але щоб це сталося акуратно й не хаотично, до того, як Китай візьме все під контроль.