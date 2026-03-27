Также "Е-баллы" теперь можно обменивать на компоненты для дронов и технологий. Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Какие изменения в систему "Е-баллы"?

Федоров сообщил о совершенствовании системы "Армия дронов.Бонус". В частности, расширили начисление баллов и добавили новые направления:

снайпинг,

мобильные огневые группы,

армейскую авиацию.

Так, теперь баллы будут начисляться за верифицированные поражения из снайперских систем.

Также включаем "малую" ПВО – мобильные огневые группы и армейскую авиацию. Это критически важные элементы защиты неба, и их результативность должна быть учтена в системе,

– отметил Федоров.

Значительно больше баллов также будут давать за новые методы применения беспилотных систем.

Также "Е-баллы" теперь на Brave1 Market можно обменивать на компоненты для дронов и технологий, в частности средства связи, видеокамеры, приемники, ретрансляторы, средства навигации и питания, системы сброса, контроллеры, программное обеспечение и другие компоненты. Это даст подразделениям больше возможностей – больше гибкости на поле боя для адаптации технологий на поле боя.

Параллельно государство усиливает производителей – запускает возможность предоплаты до 70% за товары, которые закупаются за "Е-баллы". Сейчас средний срок поставки – около 10 дней.

Министр обороны отметил, что "Е-баллы" изменили подход к ведению войны.

Это о четкой мотивации, справедливое вознаграждение и быстрое масштабирование эффективных решений. Подразделения получают ресурсы за результат: больше уничтоженных целей – больше начисленных баллов. Это прямая мотивация, которая позволяет усиливать подразделения новыми технологиями,

– сказал он.

Все начиналось с фиксации поражений дронами, разведки и миссии с НРК. Также было запущено Brave1 Market, где за е-баллы можно получить дроны, РЭБ и роботизированные комплексы.

Важно. По состоянию на 27 марта подразделения уже сделали заказов на более 20 миллиардов гривен.

