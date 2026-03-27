Разработки DevDroid уже применяются подразделениями Сил безопасности и обороны Украины, в частности в боях. Теперь они доступны на военном "Амазоне", сообщает 24 Канал.

Где уже применяли НРК DevDroid?

НРК серии Droid TW применялись для поражения живой силы противника и легкой бронетехники. В частности, Droid TW 12.7 более полутора месяцев удерживал позиции на передовой, обеспечивая огневую поддержку и сдерживая атаки малых штурмовых групп врага.

Также говорится о случаях, которые демонстрируют новые сценарии использования роботизированных систем – в частности, когда с помощью НРК удавалось заставить противника сдаться в плен без прямого контакта с украинскими военными.

Интеграция таких решений в войско позволяет выполнять боевые задачи с минимальным риском для личного состава и формирует новый подход к ведению боевых действий – дистанционный и более безопасный для военных, говорят в компании.

Доступность решений через Brave1 Market позволяет подразделениям самостоятельно выбирать и быстро интегрировать проверенные на поле боя роботизированные системы в свою работу. Это сокращает время от запроса до использования и упрощает процесс закупки. Такой подход формирует переход к системному применению технологий и является примером эффективного государственного инструмента их внедрения,

– отметил Юрий Порицкий, CEO DevDroid.

Какие НРК DevDroid можно купить на Brave1 Market?

На маркетплейсе доступны:

Droid TW 7.62 и Droid TW 12.7 – дистанционно управляемые ударные НРК, которые могут выполнять боевые задачи на фронте без присутствия оператора.

Wolly 7.62 – удаленно управляемый боевой модуль, который может интегрироваться на различные платформы или использоваться на стационарных позициях.

В компании говорят о таких преимуществах:

Единый контур управления через Droid Box. Droid Box объединяет управление движением, связью и боевым модулем в одном интерфейсе, позволяя как одновременный, так и раздельный контроль.

Устойчивость к РЭБ и гибкая связь. Система поддерживает до шести каналов связи с возможностью быстрого переключения, что помогает сохранять управление в сложных условиях.

Диагностика и контроль состояния. Droid Box также отвечает за диагностику технического состояния. Оператор получает данные о работе системы и потенциальных неисправностях, что позволяет быстро оценить ситуацию и подготовить платформу к дальнейшему использованию.

Искусственный интеллект. В платформу интегрированы алгоритмы для обнаружения и сопровождения живой силы противника. Система способна работать в режиме длительного наблюдения без постоянного участия оператора и распознавать цели на расстоянии до 1 километра.

Готовность к работе. Решения DevDroid максимально просты в эксплуатации: после получения достаточно зарядить технику и активировать Starlink – и дроиды готовы к выполнению задач.

Сервис и поддержка. Команда DevDroid предоставляет круглосуточную сервисную поддержку – как дистанционно, так и непосредственно на месте, сопровождая систему на всех этапах ее использования.

Как заказать НРК?

Подразделения Сил безопасности и обороны Украины могут заказать решение DevDroid через маркетплейс Brave1 Market, воспользовавшись механизмом "Е-баллов".

Для этого нужно выбрать соответствующий продукт на платформе, связаться с производителем для уточнения деталей, после чего сформировать заказ и выбрать способ оплаты – за средства подразделения или за "Е-баллы". Статус заказа можно отслеживать непосредственно в системе после его оформления.

