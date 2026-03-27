Розробки DevDroid вже застосовуються підрозділами Сил безпеки та оборони України, зокрема у боях. Тепер вони доступні на військовому "Амазоні", повідомляє 24 Канал.

Де вже застосовували НРК DevDroid?

НРК серії Droid TW застосовувалися для ураження живої сили противника та легкої бронетехніки. Зокрема, Droid TW 12.7 понад півтора місяця утримував позиції на передовій, забезпечуючи вогневу підтримку та стримуючи атаки малих штурмових груп ворога.

Також мовиться про випадки, які демонструють нові сценарії використання роботизованих систем – зокрема, коли за допомогою НРК вдавалося змусити противника здатися в полон без прямого контакту з українськими військовими.

Інтеграція таких рішень у військо дає змогу виконувати бойові завдання з мінімальним ризиком для особового складу та формує новий підхід до ведення бойових дій – дистанційний і більш безпечний для військових, кажуть у компанії.

Доступність рішень через Brave1 Market дозволяє підрозділам самостійно обирати та швидко інтегрувати перевірені на полі бою роботизовані системи у свою роботу. Це скорочує час від запиту до використання та спрощує процес закупівлі. Такий підхід формує перехід до системного застосування технологій і є прикладом ефективного державного інструменту їх впровадження,

– зазначив Юрій Поріцький, CEO DevDroid.

Які НРК DevDroid можна купити на Brave1 Market?

На маркетплейсі доступні:

Droid TW 7.62 та Droid TW 12.7 – дистанційно керовані ударні НРК, які можуть виконувати бойові задачі на фронті без присутності оператора.

Wolly 7.62 – віддалено керований бойовий модуль, який може інтегруватися на різні платформи або використовуватися на стаціонарних позиціях.

У компанії кажуть про такі переваги:

Єдиний контур управління через Droid Box. Droid Box об’єднує керування рухом, зв’язком і бойовим модулем в одному інтерфейсі, дозволяючи як одночасний, так і роздільний контроль.

Стійкість до РЕБ і гнучкий зв’язок. Система підтримує до шести каналів зв’язку з можливістю швидкого перемикання, що допомагає зберігати керування в складних умовах.

Діагностика та контроль стану. Droid Box також відповідає за діагностику технічного стану. Оператор отримує дані про роботу системи та потенційні несправності, що дозволяє швидко оцінити ситуацію і підготувати платформу до подальшого використання.

Штучний інтелект. У платформу інтегровані алгоритми для виявлення та супроводу живої сили противника. Система здатна працювати в режимі тривалого спостереження без постійної участі оператора та розпізнавати цілі на відстані до 1 кілометру.

Готовність до роботи. Рішення DevDroid максимально прості в експлуатації: після отримання достатньо зарядити техніку та активувати Starlink – і дроїди готові до виконання завдань.

Сервіс і підтримка. Команда DevDroid надає цілодобову сервісну підтримку – як дистанційно, так і безпосередньо на місці, супроводжуючи систему на всіх етапах її використання.

Як замовити НРК?

Підрозділи Сил безпеки та оборони України можуть замовити рішення DevDroid через маркетплейс Brave1 Market, скориставшись механізмом "Е-балів".

Для цього потрібно обрати відповідний продукт на платформі, зв’язатися з виробником для уточнення деталей, після чого сформувати замовлення та обрати спосіб оплати – за кошти підрозділу або за "Е-бали". Статус замовлення можна відстежувати безпосередньо в системі після його оформлення.

Що відомо про виробника та "Е-бали"?