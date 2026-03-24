Лінія розмежування, прикордонні території, контроль ризикованих напрямків вимагатимуть нашої постійної присутності та швидкого реагування. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Україна без солдатів на кордоні – це вже не фантастика

Формат цього залучення буде іншим – на зміну масовому залученню особового складу прийде роботизована оборона.

Наземні роботизовані комплекси здатні взяти на себе завдання, які стануть рутинною частиною безпеки, – розвідка, логістика й забезпечення позицій. Вони можуть працювати довше, стабільніше й, головне, зменшувати необхідність перебування військових у зонах потенційної загрози.

Фактично йдеться про перехід від оборони, побудованої на постійній фізичній присутності військових, до моделі дистанційного контролю територій.

Уже є непоодинокі приклади, коли українські підрозділи утримують позиції за допомогою НРК протягом тривалого часу. В одному з випадків підрозділ NC13 Третьої штурмової бригади утримував позицію за допомогою Droid 12.7 півтора місяця.

Якщо розмістити подібні комплекси кожні 5 або 10 кілометрів уздовж лінії розмежування чи кордону, вони можуть ефективно контролювати територію. При цьому оператори перебуватимуть на значній відстані – 20, 30, 40 або навіть 50 кілометрів від самих засобів. Завдання полягатиме лише в обслуговуванні та управлінні.

Роботизація оборони має стати практичним рішенням для довготривалих безпекових викликів, адже технології дозволяють ефективніше контролювати території і водночас зменшувати ризики для військових. І цей досвід може стати основою нової архітектури оборони в Європі.