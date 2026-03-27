Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш заметил 24 Каналу, что НРК очень важны. Они позволяют нашим военным, которые ранее выполняли боевые задачи на ногах, сидеть в прифронтовом городке и управлять роботом.

"Например, в 2024 году для того, чтобы занести один из гранатометов, мы с собратьями тянули их к позиции бойцов. Мы не раз попадали под обстрел "Градов", под сбросы Mavic и под другие вещи, которые могли нас убить. Нам повезло. К сожалению, бывают и случаи, когда такие ситуации были летальными, погибали парни", – рассказал он.

Поэтому наземные роботизированные комплексы прежде всего выполняют задачи, которые ранее выполнял личный состав. НРК очень дорогие. Однако жизнь военнослужащего значительно важнее.

Интересно, что военный обозреватель Василий Пехньо считает, что НРК могут перевернуть ход боев в 2026 году. Наземные роботизированные комплексы сейчас выполняют различные задачи: от эвакуации до участия в боях. По его словам, на 2026 год есть много ожиданий по НРК, которые могут стать системной защитой и для пехоты, и для колонн техники.

