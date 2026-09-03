Німеччина таємно випробувала ізраїльську балістичну ракету LORA в Атлантиці, – ЗМІ

ВМС Німеччини успішно провели таємні випробування ізраїльської балістичної ракети LORA з дальністю понад 500 кілометрів у Північній Атлантиці. Успішні тести дозволять німецькому командуванню прискорити плани щодо закупівлі цих систем для озброєння армії.

Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Що відомо про успішні випробування?

Для проведення маневрів у морській акваторії між Ірландією та Ісландією командування розгорнуло два німецькі фрегати. Підготовка до запусків відбувалася в умовах суворої секретності, хоча цивільне судноплавство та повітряний рух були офіційно попереджені за 45 днів до початку випробувань.

Запуск пройшов із високою точністю, підтвердивши готовність військово-морських сил до застосування високоточної зброї великої дальності.

Успішний запуск балістичної ракети минулої ночі в Північній Атлантиці увійшов до історії військово-морського флоту. Я надзвичайно радий цьому досягненню. Її потенційна дальність дії перевершує все, що нам було відомо раніше,

– зазначив інспектор ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак.

Очільник німецького флоту наголосив, що ці випробування позначають нову сторінку у стримуванні та готовності до оборони на морі для захисту ФРН і союзників по НАТО.

Нові можливості для стримування агресії

Балістичний комплекс LORA розробила та виготовляє ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries. Ракети постачають у спеціальних пускових контейнерах, що дозволяє оперативно монтувати їх безпосередньо на палубах кораблів.

Система призначена для завдання високоточних ударів по стратегічних цілях у глибині території противника. Вона здатна знищувати виявлені об'єкти в межах радіуса ураження протягом десяти хвилин після отримання команди.

Наразі єдиною німецькою зброєю із дальністю у кількасот кілометрів залишаються крилаті ракети Taurus повітряного базування. На відміну від крилатої ракети, яка огинає рельєф місцевості на надмалих висотах, LORA підіймається за балістичною траєкторією та розвиває високу швидкість на кінцевій ділянці польоту.

Закупівля ізраїльської системи стане частиною масштабних програм озброєнь Німеччини, запущених після початку повномасштабної агресивної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Україна разом із дев'ятьма європейськими країнами започаткувала створення Антибалістичної коаліції, яка має посилити захист Європи від балістичних ракет. До ініціативи долучилися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Країни планують об'єднати технології, оборонні можливості та досвід України, щоб створити спільну систему протиракетної оборони. Нова система має доповнити вже наявні засоби ППО та поступово сформувати надійний захисний щит над Європою.

У межах коаліції планують визначити спільні технічні вимоги, створити робочі групи та підготувати план запуску перших спроможностей. Ініціатива також залишається відкритою для приєднання інших держав.