Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Что известно об успешных испытаниях?

Для проведения маневров в морской акватории между Ирландией и Исландией командование развернуло два немецких фрегата. Подготовка к запускам проходила в условиях строгой секретности, хотя гражданское судоходство и воздушное движение были официально предупреждены за 45 дней до начала испытаний.

Запуск прошел с высокой точностью, подтвердив готовность военно-морских сил к применению высокоточного оружия большой дальности.

Успешный запуск баллистической ракеты прошлой ночью в Северной Атлантике вошел в историю военно-морского флота. Я чрезвычайно рад этому достижению. Ее потенциальная дальность действия превосходит все, что нам было известно ранее,

– отметил инспектор ВМС Германии Ян Кристиан Каак.

Глава немецкого флота подчеркнул, что эти испытания знаменуют новую страницу в сдерживании и готовности к обороне на море для защиты ФРГ и союзников по НАТО.

Новые возможности для сдерживания агрессии

Баллистический комплекс LORA разработан и производится израильской компанией Israel Aerospace Industries. Ракеты поставляются в специальных пусковых контейнерах, что позволяет оперативно устанавливать их непосредственно на палубах кораблей.

Система предназначена для нанесения высокоточных ударов по стратегическим целям в глубине территории противника. Она способна уничтожать обнаруженные объекты в пределах радиуса поражения в течение десяти минут после получения команды.

На данный момент единственным немецким оружием с дальностью в несколько сотен километров остаются крылатые ракеты Taurus воздушного базирования. В отличие от крылатой ракеты, которая огибает рельеф местности на сверхмалых высотах, LORA поднимается по баллистической траектории и развивает высокую скорость на заключительном участке полета.

Закупка израильской системы станет частью масштабных программ вооружений Германии, запущенных после начала полномасштабной агрессивной войны России против Украины.

Напомним, Украина вместе с девятью европейскими странами инициировала создание Антибаллистической коалиции, призванной усилить защиту Европы от баллистических ракет. К инициативе присоединились Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

Страны планируют объединить технологии, оборонные возможности и опыт Украины, чтобы создать совместную систему противоракетной обороны. Новая система должна дополнить уже имеющиеся средства ПВО и постепенно сформировать надежный защитный щит над Европой.

В рамках коалиции планируется определить общие технические требования, создать рабочие группы и подготовить план запуска первых возможностей. Инициатива также остается открытой для присоединения других государств.