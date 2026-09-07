Італія випробує в Україні нову систему ППО Michelangelo: що відомо про "купол"

Італійська оборонна компанія Leonardo планує до кінця 2026 року випробувати в Україні перший компонент нової багаторівневої системи протиповітряної оборони Michelangelo, яку виробник позиціонує як комплексну архітектуру для захисту від сучасних повітряних загроз.

Про це генеральний директор Leonardo Лоренцо Маріані розповів Bloomberg. За його словами, компанія вже випробовує окремий компонент Michelangelo в Італії, після чого планує розгорнути артилерійський ешелон системи в Україні. Італійська компанія також використовує свою київську дочірню структуру для поглиблення співпраці з українськими виробниками та пошуку нових партнерств.

Leonardo хоче випробувати систему там, де така ППО справді потрібна

Для Leonardo Україна стала не просто потенційним ринком, а місцем, де нову систему можна перевірити в умовах реальної війни. Саме тому плани щодо Michelangelo цікаві не стільки самою назвою, скільки підходом, який закладають у цей проєкт.

Виробник не описує Michelangelo як ще один окремий зенітний ракетний комплекс, який має замінити Patriot, SAMP/T або іншу систему. Йдеться про значно ширшу архітектуру, де радари, сенсори, засоби ураження та командні елементи працюють як єдина мережа.

Саме такий підхід дедалі більше відповідає реаліям української ППО, яка вимушена одночасно боротися з крилатими та балістичними ракетами, ударними дронами, малими безпілотниками та іншими цілями.

Мілітарі 24 уже розповідав про те, як Україна випробовуватиме Michelangelo до кінця 2026 року, причому ще раніше Leonardo говорила про плани перевірити систему в реальних умовах саме в Україні.

Це не просто "купол", а ціла мережа

Назва Michelangelo Dome може створювати враження, що йдеться про один великий комплекс, але насправді концепція значно ближча до мережевої системи ППО.

Leonardo розглядає її як спосіб об'єднати різні джерела інформації та різні засоби боротьби з повітряними загрозами, щоб командування отримувало цілісну картину того, що відбувається в небі.

У попередніх описах Michelangelo йшлося про інтеграцію радарів, супутникових даних, засобів боротьби з дронами, артилерійських систем та інших елементів. Штучний інтелект у цій архітектурі має допомагати аналізувати дані від різних сенсорів і визначати оптимальний спосіб реагування на загрозу.

Тобто головна ідея полягає не в тому, щоб одна ракета чи одна гармата могла збити абсолютно все, а в тому, щоб система сама визначала, який доступний засіб найкраще підходить для конкретної цілі.

Саме мережевий принцип зараз стає дедалі важливішим і для України.

Українська ППО рухається до такого самого принципу

Українські військові вже давно змушені комбінувати різні системи, оскільки одна технологія просто не може однаково добре працювати проти всіх загроз.

Для боротьби з балістикою потрібні зовсім інші можливості, ніж для знищення дешевих ударних дронів, і саме тому поруч із Patriot та SAMP/T з'являються мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, системи РЕБ та інші засоби.

Мілітарі 24 раніше детально розповідав про SAMP/T NG та його можливості проти російської балістики, а тепер саме Італія пропонує ще ширшу архітектуру, яка повинна поєднати різні рівні оборони.

Це означає, що Michelangelo потенційно може не конкурувати напряму із SAMP/T або Patriot, а працювати як система, яка об'єднує їх із іншими засобами в один контур.

Першим в Україні випробують артилерійський ешелон

За словами Лоренцо Маріані, спочатку в Україні планують розгорнути саме артилерійський компонент системи. Це важливий нюанс, оскільки повноцінний Michelangelo ще не є готовою завершеною системою, яку можна просто поставити на бойове чергування.

Фактично Україна має стати одним із перших місць, де окремі елементи нової архітектури пройдуть практичну перевірку.

Раніше керівник Leonardo Роберто Чінголані говорив, що у 2027 році систему хочуть протестувати і проти балістичних ракет, а до 2030 року розраховують на її повну інтеграцію в системи НАТО та ЄС.

Тобто нинішні українські випробування - це лише один етап великої програми.

Leonardo враховує український досвід

Важливо також, що Leonardo вже створила дочірню компанію в Києві.

У Bloomberg Лоренцо Маріані пояснив, що компанія зацікавлена в українській екосистемі оборонних стартапів, оскільки місцеві виробники за роки війни створили багато рішень, які пройшли перевірку безпосередньо на полі бою.

Для європейського виробника це можливість отримувати досвід не через полігони, а безпосередньо від українських військових та інженерів.

Цей підхід дуже схожий на те, як у Європі зараз розвивається співпраця з українськими виробниками дронів. Мілітарі 24 раніше писав про спільне виробництво українських безпілотників у Фінляндії, де українські технології та бойовий досвід стають основою для європейських виробничих програм.

У випадку Leonardo масштаб значно більший, оскільки йдеться вже про створення цілої системи ППО.

Michelangelo має закривати "мертву зону"

Одним із цікавих аспектів концепції Michelangelo є боротьба з цілями, які можуть прориватися через проміжки між окремими ешелонами ППО.

Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснював 24 Каналу, що система має допомагати закривати своєрідну "мертву зону" завглибшки близько 10 - 15 кілометрів, де різні засоби традиційної ППО можуть мати обмежені можливості.

Таке формулювання питання добре відповідає реальному українському досвіду, адже навіть дуже потужна система ППО не створює абсолютного щита над усією територією.

Завдання значно складніше: потрібно зробити так, щоб різні системи доповнювали одна одну і не залишали великих проміжків між своїми зонами відповідальності.

Leonardo вже працює і над далекою балістичною загрозою

Michelangelo - не єдиний напрям, у якому Leonardo розвиває протиповітряну та протиракетну оборону.

Ще у грудні 2025 року компанія повідомила про плани розробити та поставити чотири радари нового покоління для боротьби з балістичними загрозами великої дальності. Україна при цьому розглядається як одна з держав, для яких така спроможність має очевидне значення.

Це вписується в загальну стратегію Leonardo, яка намагається побудувати цілу лінійку технологій - від виявлення цілі до її перехоплення.

Водночас Україні важливо розуміти, що жодна окрема система не замінить повністю вже наявні засоби ППО.

Мілітарі 24 уже писав про поставки Україні SAMP/T та проблеми із забезпеченням ракетами Aster 30, і ця історія добре показує, що ефективність ППО визначається не лише можливостями самої системи, а й кількістю комплексів, ракетами, логістикою та можливістю швидко поповнювати боєзапас.

Чи стане Michelangelo європейським "Залізним куполом"

Саме таку асоціацію нова система Leonardo вже отримала у медіа, хоча пряме порівняння з ізраїльським Iron Dome не зовсім коректне.

Iron Dome - це конкретна система перехоплення ракет і боєприпасів малої дальності, тоді як Michelangelo задуманий як значно ширша архітектура, яка може об'єднувати різні засоби.

У цьому сенсі правильніше говорити не про ще одну ракетну батарею, а про своєрідну цифрову "надбудову" над різними елементами ППО.

Якщо ця концепція працюватиме так, як задумано, оператори отримуватимуть не просто дані з окремого радара, а загальну картину повітряної обстановки, де система допомагатиме визначати, який засіб найкраще використати для конкретної загрози.

Саме за рахунок цього Leonardo і розраховує скоротити час реакції та підвищити ефективність багаторівневої оборони.

Україна може стати головним тестом для нової системи

Найцікавіше в цій історії те, що Michelangelo поки що існує передусім як нова розробка, а не як перевірена серійна система. І саме тому випробування в Україні можуть стати для Leonardo принципово важливими.

Росія щодня змінює структуру атак, комбінує різні повітряні засоби, використовує масовані запуски дронів і ракет та намагається знаходити слабкі місця української ППО. Для нової системи це набагато складніший тест, ніж будь-який стандартний полігон.

Якщо Michelangelo зможе показати себе саме в таких умовах, отриманий досвід матиме значення далеко за межами України.

Адже те, що сьогодні є українською проблемою, завтра може стати проблемою для всієї Європи.

І тому нинішній план Leonardo випробувати Michelangelo в Україні виглядає не просто як черговий тест нової військової системи, а як спроба створити європейську модель ППО, яка зможе протистояти війні дронів і ракет уже за новими правилами.