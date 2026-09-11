"Швидший за 350 км/год": Міноборони кодифікувало український дрон-перехоплювач Air Baby 350

Міністерство оборони України кодифікувало новий дрон-перехоплювач Air Baby 350 української компанії Strix Air. Безпілотник уже використовують бойові підрозділи, а після кодифікації він має стати доступним для замовлення військовими через "е-Бали" та платформу DOT-Chain.

Про це виробник розповів Defender Media, зазначивши, що нова версія отримала вищу швидкість, кращу маневреність і стабільність порівняно з попереднім Air Baby.

Air Baby 350 розганяється до 350 км/год

Новий перехоплювач є розвитком Air Baby, який допустили до експлуатації навесні 2026 року. Головною відмінністю нової версії стала швидкість, адже Air Baby 350 здатний розганятися до 350 кілометрів на годину, що має давати йому більше можливостей під час роботи по швидких повітряних цілях.

За даними виробника, дрон може перебувати в повітрі до 15 хвилин і підійматися на висоту до 6 кілометрів, тоді як його тактичний радіус застосування становить до 35 кілометрів. Бойова частина має масу 500 грамів.

При цьому Strix Air не зупиняється на нинішніх характеристиках і вже працює над ще швидшою модифікацією, яка, за планами компанії, зможе розганятися до 450 кілометрів на годину.

Поява таких перехоплювачів особливо важлива на тлі постійного розвитку російських ударних безпілотників. Мілітарі 24 раніше розповідав, як Україна використовує дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами", причому цей напрям поступово перетворюється на окремий сегмент української протиповітряної оборони.

Перехоплювач уже використовують військові

Air Baby 350, за словами виробника, вже застосовують бойові підрозділи, а тепер після кодифікації можливості його постачання для Сил оборони мають розширитися.

У Strix Air також повідомили, що попередня версія Air Baby почала надходити до українських військових у лютому 2026 року, а вже в березні компанія оголосила про запуск серійного виробництва. За даними виробника, за сім місяців цього року військові за допомогою Air Baby знищили понад 1000 повітряних цілей.

Окремим показником бойового застосування став серпневий рейтинг "Армія Бонус+". У ньому Air Baby посів 11 місце за кількістю уражених цілей, однак ці дані також походять від виробника, тому їх варто розглядати саме як заявлену компанією статистику.

Вартість залежить від оснащення

Ціна Air Baby 350, за інформацією Strix Air, стартує від 43,2 тисячі гривень. Остаточна вартість залежить від встановленої камери, оскільки перехоплювач може отримувати різні варіанти оптичного обладнання.

Також існують модифікації з модулем зв'язку Sine.Link. Виробник стверджує, що це обладнання розширює можливості виявлення та супроводу повітряних цілей у складних умовах.

Таким чином, Air Baby 350 став наступним етапом розвитку української лінійки перехоплювачів, де одним із головних напрямів є збільшення швидкості та покращення керованості. Це особливо важливо для боротьби з цілями, які можуть швидко змінювати напрямок руху або мають вищу швидкість, ніж традиційні ударні безпілотники.

Водночас кодифікація означає, що Air Baby 350 пройшов необхідні процедури для офіційного допуску до використання Силами оборони, але наведені виробником показники щодо кількості уражених цілей є заявленими компанією і не є незалежно підтвердженою статистикою.