У Німеччині показали нову гвинтівку для спецназу: G39 має замінити MP5

Німецька Heckler & Koch показала фінальну версію G39 – компактної гвинтівки з глушником, яку Бундесвер закуповує для спецпідрозділів. Вона має замінити спеціальну версію MP5 та отримала калібр .300 Blackout, короткий 229-міліметровий ствол і сучасну модульну конструкцію.

Німецька Heckler & Koch показала фінальну версію гвинтівки G39, яку Бундесвер закуповує для спеціальних підрозділів. Про це 16 вересня повідомило німецьке видання Hartpunkt, яке побувало на 10-му симпозіумі озброєння Командування сил спеціального призначення Німеччини.

Замість спеціальної версії MP5

G39 створювали не як універсальну заміну всій стрілецькій зброї німецької армії, а як спеціалізовану систему для підрозділів, яким потрібна компактна зброя зі зниженим рівнем звуку та дульного спалаху.

Насамперед гвинтівка має замінити версію MP5 із глушником, яку використовують спецпідрозділи Бундесверу, а також, зокрема, підрозділи дальньої розвідки. Саме MP5 десятиліттями залишалася одним із найбільш упізнаваних зразків зброї для спеціальних підрозділів у світі. 24 Канал свого часу розповідав про MP5, коли ці німецькі пістолети-кулемети закуповувала Національна поліція України.

Тепер у Бундесвері переходять на іншу концепцію, де компактність MP5 поєднується з можливостями сучасної штурмової гвинтівки.

В основі G39 - HK437

G39 створена на базі платформи HK437, яка, своєю чергою, є варіантом HK433 під набій .300 Blackout, або 7,62 × 35 міліметра. За даними Hartpunkt, у фінальній версії G39 використовується 9-дюймовий ствол завдовжки 229 міліметрів.

Саме вибір .300 Blackout є однією з ключових особливостей нової зброї. Цей набій широко використовується у компактних системах, зокрема там, де важливе поєднання невеликого розміру зброї та можливості роботи з глушником.

G39 отримала конструктивні зміни порівняно зі стандартною HK437. Зокрема, Heckler & Koch використала модифікований затвор, окремий магазин, оптимізований під .300 Blackout, а газовідвід розташували дещо інакше, ніж у базовій платформі HK433. Маса 9-дюймової HK437 без боєприпасів становить 3,14 кілограма.

Глушник став частиною системи

На представленій G39 встановлений глушник A-TEC із композитним теплозахисним кожухом виробництва американської MODTAC. Heckler & Koch та норвезька A-TEC співпрацюють у напрямку систем зниження помітності пострілу ще з 2022 року.

Тут важливо розуміти, що глушник не робить стрілецьку зброю буквально безшумною. Його завдання полягає у зменшенні звуку пострілу та дульного спалаху, що може полегшувати комунікацію між військовими, зменшувати навантаження на слух і водночас ускладнювати виявлення стрільця.

Для спеціальних підрозділів така конфігурація особливо важлива, оскільки їхні завдання часто передбачають роботу невеликими групами та необхідність мінімізувати власну помітність.

Гвинтівка отримала сучасну ергономіку

У фінальному варіанті G39 використовується цівка з інтерфейсом M-LOK, що дозволяє встановлювати різне допоміжне обладнання. Також Heckler & Koch встановила пістолетне руків'я, відоме за іншими системами компанії, та телескопічний приклад, який можна не лише висувати, а й складати.

На представленому зразку також видно резервний механічний приціл, встановлений під кутом 45 градусів до основної лінії прицілювання, а також кріплення американської UNITY Tactical.

Під час презентації G39 показали з коліматорним прицілом Aimpoint CompM5b. Водночас у Бундесвері не планують прив'язувати нову гвинтівку до одного конкретного прицілу, тому різні підрозділи можуть отримувати різні варіанти прицільних систем.

Такий підхід цілком відповідає сучасній концепції модульної стрілецької зброї, коли базова гвинтівка залишається тією самою, а конкретний комплект обладнання залежить від завдання.

Бундесвер уже замовив першу партію

Історія G39 почалася не цього року. Ще у лютому 2024 року Федеральне відомство обладнання, інформаційних технологій та технічного забезпечення Бундесверу замовило у Heckler & Koch 176 базових комплектів цієї спеціальної зброї. Вони призначені для початкового оснащення спеціальних підрозділів.

При цьому для повного оснащення відповідних підрозділів Бундесверу потрібно значно більше зброї. За даними німецького відомства, загальна потреба становить 988 комплектів.

Тобто йдеться не про експериментальну гвинтівку, яку показали на виставці без конкретного замовника, а про систему, яка вже інтегрується у програму переозброєння німецьких спецпідрозділів.

Поява G39 також показує, як змінюються вимоги до стрілецької зброї спеціальних сил. Німеччина не відмовляється від компактності, яка була однією з сильних сторін MP5, але переносить її у сучаснішу платформу з модульною конструкцією, іншим калібром і штатною інтеграцією засобів зниження звукової та візуальної помітності.

Для Бундесверу це фактично наступний етап розвитку спеціалізованої зброї, яка десятиліттями асоціювалася саме з MP5.