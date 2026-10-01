Наближаємося до фільмів "Термінатор", – СЕО "Української бронетехніки" про НРК на фронті

Наземні роботизовані комплекси дедалі активніше застосовують на фронті. У перспективі вони можуть перебрати на себе значну частину завдань, які сьогодні виконують військовослужбовці.

Наступним етапом розвитку таких систем можуть стати автономні засоби, які здатні обмінюватися інформацією між собою та самостійно ухвалювати рішення. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив СЕО компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, зауваживши, що багато залежатиме не лише від технічних можливостей систем, а й від того, як саме військові зможуть їх застосовувати.

Від допоміжних систем до автономних комплексів

За словами керівника "Української бронетехніки", наші військові вміють нестандартно використовувати доступні ресурси, а досвід повномасштабної війни вже показав, як змінюється підхід до безпілотних систем.

Як приклад він навів надводні безпілотники, які компанія активно презентувала в Україні ще у 2020 році. Тоді, за його словами, у Військово-Морських Силах не було чіткого розуміння, для яких завдань їх можна використовувати.

Але коли почалася велика війна, кмітливість та обставини змусили нас використати ці морські дрони так, що ми змогли витіснити російський флот і загнати його в Новоросійськ, звідки вони тепер бояться вийти,

– зазначив Владислав Бельбас.

Схожий процес зараз відбувається і з НРК. Українські підрозділи вже використовують наземні роботизовані комплекси спільно з безпілотниками під час бойових операцій.

Зокрема, він згадав операцію 3-ї окремої штурмової бригади, під час якої для оточення противника та взяття військових у полон використовували наземні роботизовані комплекси та дрони.

Втім розвиток НРК має передбачати не лише вдосконалення самих платформ, а й накопичення практичного досвіду їхнього застосування.

Наступним етапом можуть стати автономні системи, які зможуть обмінюватися інформацією між собою. Такі технології, за словами Бельбаса, наближають військову техніку до сценаріїв, які раніше можна було побачити переважно у фантастичних фільмах.

"Ми вже наближаємося до фільмів "Термінатор", коли система буде самостійно ухвалювати рішення. Це правильне бачення. Безпілотні системи мають зменшувати ризик ураження наших військовослужбовців", – підсумував СЕО компанії "Українська бронетехніка".