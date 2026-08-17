Нові завдання для виробників: які засоби ППО здатна виготовляти Україна

Мабуть, всім українцям сьогодні найбільше хочеться швидкого розвитку протиповітряної оборони. Взимку 2026 року мовилось про те, що 8 з 18 компаній, які подалися на конкурс, отримали грантове фінансування від Brave1 на розробку тактичних, балістичних та дешевих зенітних ракет.

Операційна директорка Brave1 Ірина Заболотня розповіла 24 Каналу, що вони завжди передбачають, які пріоритетні напрямки потрібно підтримувати в Україні. Це зрозуміло навіть, базуючись на відкритих даних.

Це пріоритет: які нові завдання стоять перед українською ППО

Можна згадати, що майже 2 роки тому стало зрозуміло, що Росія нарощуватиме кількість "Шахедів" для щоденних обстрілів України. У той момент основне завдання для Brave1 була дати правильний меседж до українських виробників. Треба було наголосити, що сьогодні у них ще є трохи часу, щоб створити продукти, які допоможуть забезпечити ППО для перехоплення "Шахедів".

Зміни законодавства, грантова підтримка дали можливість створити за цей час понад 100 різних продуктів. Сьогодні вони допомагають щодня перехоплювати російські дрони різними способами.

Наприклад, ворог зробив крок вперед – реактивні "Шахеди". Звісно, ми теж це передбачили й розуміли, що це буде новий тип проблеми, яку доведеться розв'язати. Тому одразу почали підтримувати виробників, проговорили з ними те, що їм треба думати, як зробити так, щоб їхні продукти й далі могли вражати цілі, які рухаються набагато швидше,

– підкреслила операційна директорка Brave1.

Системний підхід Brave1 базується на аналізі даних, а далі використовують усі інструменти, які є для того, щоб допомогти виробникам зрозуміти, що потрібно державі, куди рухатись і як отримати певний тип підтримки.

"Я поки не можу поділитися, з ким та з якими продуктами, але для Brave1 – це пріоритет (реактивні "Шахеди" – 24 Канал), у якому ми підтримуємо виробників. І насправді всі розуміють, яка потреба є. І навіть є рішення, які ми тестуємо для того, щоб перехоплювати і реактивні "Шахеди", – наголосила Ірина Заболотня.

Повне інтерв'ю з операційною директоркою Brave1: дивіться відео

Напрямок ракет також підтримають. Уже видали гранти й зараз відбувається їхня реалізація. Варто зауважити, що цей процес складається з кількох етапів. Спершу перевіряють фінансову складову й продуктову ідею.

Після цього йде період реалізації, який може тривати від 6 до 16 місяців. Відтак команда повертається з інформацією про те, що продукт уже готовий, Brave1 подають фінансову звітність й можна переходити до тестування.

Тобто всі ці виробники проходять певний етап перевірки, і як тільки ми розуміємо, що продукт готовий, у нас виникає питання масштабування,

– додала Ірина Заболотня.

Щоразу, коли держава розуміє, що є потрібний продукт – постає питання, як правильно його масштабувати. Наприклад, масштабувати FPV-дрони значно легше та швидше. Коли ми говоримо про виробництво ракет чи певних інших типів перехоплень, на жаль, це не так швидко. Є фізичні та технічні складнощі.