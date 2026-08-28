Показовий пуск на Камчатку: Росія провела випробування міжконтинентальної ракети

Країна-агресорка знову вдається до ядерного шантажу та проводить військові навчання із застосуванням важкого озброєння. Під час чергових манврів ворожі підрозділи відпрацювали запуск стратегічної зброї на максимальну дальність.

Про це повідомили в міноборони Росії.

Що відомо про випробування, які провела Росія?

28 серпня з космодрому Плесецьк було здійснено навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Російські військові відпрацювали передислокацію стартової батареї у віддалений район і заявили про повне виконання поставлених завдань. За твердженням командування окупантів, навчальні бойові блоки успішно досягли цілей на полігоні Кура, що на Камчатці.

Основними цілями запуску окупанти називають підтвердження тактико-технічних та льотних характеристик ракетного комплексу. Для створення пропагандистської картинки російські ресурси оприлюднили відеозапис пуску з різних ракурсів, який багаторазово повторюється у кадрах.

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Варто зазначити, що ці випробування відбуваються на тлі систематичних балістичних атак ворога. Зокрема, Росія вже тричі застосовувала проти України балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" у макетному виконанні без боєзаряду. Вперше удар цією зброєю було завдано по Дніпру 21 листопада 2024 року, а 8 січня 2026 року ворог пошкодив об'єкт інфраструктури на Львівщині. Згодом, 24 травня 2026 року, загарбники випустили дві такі ракети у напрямку Київської області та тимчасово окупованої території Донеччини.

Розробка "Орєшнік" має роздільну бойову частину та спроможна нести ядерний заряд на відстань понад 5000 кілометрів. Попри заяви Кремля про нібито неможливість перехоплення цієї зброї, міжнародні військові експерти піддають такі твердження суттєвому сумніву.

Нагадаємо, раніше Росія провела ракетні навчання біля Південних Курильських островів, здійснивши пуски з підводного човна, ракетного крейсера та берегового комплексу "Бастіон". У Японії різко відреагували на маневри, заявивши, що нарощування російської військової присутності на спірних островах є неприйнятним.