Про це повідомляє видання Bloomberg,

Що відомо про військові навчання Росії?

Тихоокеанський флот Росії здійснив пуски ракет із атомного підводного човна, ракетного крейсера та берегової системи "Бастіон" у районі Південних Курильських островів. Боєприпаси успішно вразили цілі на відстані понад 300 кілометрів, що спричинило черговий виток напруженості між Москвою та Токіо.

Хоча точну дату навчань військові не оголосили, берегові комплекси розгорнуті на острові Ітуруп ще з 2016 року.

Як відреагували в Японії?

Глава японського Міністерства закордонних справ Тосіміцу Мотегі одразу висловив гострий протест проти дій російської сторони.

Нарощування військової могутності Росії на чотирьох Північних островах суперечить позиції Японії та є неприйнятним,

– наголосив очільник японського дипломатичного відомства.

Маневри відбулися після того, як російський диктатор Володимир Путін здійснив свій перший візит на острів Ітуруп, який у Японії називають Еторофу.

Ця поїздка викликала хвилю обурення в Токіо, адже острови залишаються спірною територією з часів Другої світової війни.

Загострення відбулося й на тлі чіткої позиції Японії щодо підтримки України, впровадження санкцій проти Москви та надання українській армії нелетальної допомоги.

Давній територіальний спір досі заважає укладенню офіційного мирного договору між двома державами. Попри заяви Кремля про готовність шукати компроміси, реальні перспективи відновлення конструктивного діалогу наразі фактично відсутні.

Нагадаємо, Володимир Путін уперше відвідав острів Ітуруп із групи спірних Курильських островів, які Японія вважає своїми Північними територіями. Під час поїздки російський президент побував на рибопереробному заводі, ознайомився з місцевим промислом і скуштував ікру.

Відомо, що у Кремлі ж заявляють, що Курили були, є і залишатимуться російською територією.