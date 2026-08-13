Про це пишуть Bloomberg, BBC та Reuters.

Що робив Путін на Курильських островах?

Під час своєї поїздки російський лідер оглянув рибопереробний завод "Ясний" на острові Ітуруп, який в Японії називають Еторофу. Згідно з відео, поширеним російськими державними ЗМІ, Путін оглянув викладених на столі тунця та палтуса, вислухав доповідь чиновників про міграцію риби, а також скуштував місцеву ікру.

Спілкуючись із місцевими жителями, він зазначив: "Яка у вас тут чудова погода, просто як на курорті!". Перед візитом на спірну територію Путін провів зустріч із губернатором Сахалінської області Валерієм Лимаренком.

Напередодні прибуття на Ітуруп Путін відвідав фінальний етап навчань Тихоокеанського флоту в Південно-Сахалінську та провів нараду з військовим командуванням щодо захисту східних кордонів. Під час перебування на Сахаліні в середу глава Кремля заявив, що Росія не погрожує Японії та готова шукати дипломатичне рішення через мирний договір.

Водночас диктатор розкритикував Токіо за зміну ставлення до Москви, запровадження санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну та визначення Росії як головної загрози в японських оборонних документах.

Острови залишаються стратегічною зоною для Москви, яка за останнє десятиліття посилила там свою військову присутність, використовуючи Ітуруп як головну авіабазу.

Як відреагували у Японії на поїздку глави Кремля?

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті у своїй телевізійній заяві різко розкритикувала дії російського президента. Вона підкреслила, що поїздка Путіна погіршила ставлення японців до Росії, назвавши архіпелаг унікальною територією Японії з історичного погляду та за міжнародним правом.

Це ранить почуття японського народу і є абсолютно неприйнятним. Ми сподіваємося, що російська сторона з усією серйозністю поставиться до цього питання,

– заявила Такаїчі.

Міністр закордонних справ Тошіміцу Мотегі також висловив рішучий протест, підтвердивши невіддільну приналежність островів Японії.

Пізніше стало відомо, що МЗС Японії викликало посла Росії у Токіо Миколу Ноздрьова через поїздку Володимира Путіна на острів Ітуруп.

У відповідь заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Курильські острови "були, є і будуть російською землею". Окупант також зазначив, що "будь-хто, хто не розуміє вічної приналежності Курилів до Росії, як прем'єр Японії Такаїті, зіткнеться зі страшними наслідками".

Курильські острови розташовані між японським Хоккайдо та російським півостровом Камчатка. Чотири найпівденніші острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомай – контролюються Росією, але на них претендує Японія, називаючи їх Північними територіями.

Радянський Союз анексував цей ланцюг наприкінці Другої світової війни, депортувавши близько 17 тисяч японських жителів. Ця суперечка десятиліттями заважає Москві та Токіо підписати офіційний мирний договір.

Візит Путіна відбувся за два дні до 81-ї річниці капітуляції Японії та через день після того, як Північна Корея випустила ракету в море, що розділяє її з Японією.