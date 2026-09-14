Війна з Іраном продемонструвала, що США можуть зіткнутися з труднощами у швидкому поповненні запасів високотехнологічних боєприпасів. Зокрема, виробництво ракет Patriot наразі суттєво відстає від темпів їхнього використання.

Про це повідомляє CBS News.

Що відомо про дефіцит у США?

США зіткнулися з проблемою поповнення запасів високотехнологічних боєприпасів після масштабної військової кампанії проти Ірану. Зокрема, виробництво ракет-перехоплювачів Patriot наразі не встигає компенсувати темпи їх використання.

Lockheed Martin нині виробляє близько 750 ракет цього типу на рік, тоді як під час війни проти Ірану США використали приблизно 1500 таких ракет. Ціну одного перехоплювача оцінюють приблизно у 4 мільйони доларів.

Аналітик Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Кансіан оцінює загальну вартість ключових боєприпасів, які США застосували проти Ірану, приблизно у 25 мільярдів доларів. За його словами, нинішніх запасів може вистачити для продовження війни з Іраном, однак тривалий конфлікт із Китаєм став би значно серйознішим випробуванням для американського арсеналу.

Ми можемо забезпечити достатньо боєприпасів на місяць, але перейти до другого, третього чи четвертого місяця – це великий виклик,

– сказав Кансіан.

У Пентагоні водночас заперечують заяви про критичний дефіцит боєприпасів. Міністр оборони Піт Хегсет закликав американський оборонно-промисловий комплекс нарощувати виробництво до "воєнного рівня".

Lockheed Martin планує збільшити випуск Patriot із 750 до 2000 ракет на рік завдяки збільшенню кількості змін та автоматизації виробництва. Однак виготовлення самої ракети займає близько шести тижнів, а виробництво приблизно 4000 компонентів для неї може тривати до двох років.

Паралельно США намагаються наростити виробництво дешевших ракет, які можна застосовувати у великих кількостях. За оцінкою Кансіана, повне відновлення американських запасів до довоєнного рівня може зайняти від одного до п'яти років залежно від типу боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп посварився з міністром оборони Пітом Гегсетом. Він змушений відмовитися від нових масштабних ударів по Ірану. Причиною тому стала нестача боєприпасів, насамперед далекобійних ракет і перехоплювачів для систем ППО.