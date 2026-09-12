Реактивні дрони стали надзвичайно точними: авіаексперт розкрив, у чому їхній секрет

Останнім часом ворог збільшив використання саме реактивних безпілотників. Ці дрони демонструють високу точність ураження цілей.

Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаексперт Костянтин Криволап. Виявилося, що окупанти знайшли заміну супутниковому зв'язку та застосовують новітні технології.

Як росіяни замінили Starlink

За словами авіаексперта, ворог знайшов заміну супутниковому зв'язку Starlink (був прямий зв'язок між літальним апаратом і супутником, він дозволяв швидко передавати й отримувати необхідну інформацію для керування і телеметрії) завдяки вежам ретрансляції, які розташовані в Білорусі. Підняті на висоту антени дають змогу розв'язати проблему радіогоризонту та передавати сигнал на безпілотники через Mesh-мережу.

Китайці оснастили росіян, дали можливість придбати два типи оцих Mesh-мережевих модемів і відповідне мережеве обладнання для того, щоб забезпечити можливості для прямого керування,

– пояснив Криволап.

Що дає російським БпЛА штучний інтелект

Окрім мережевого керування в режимі реального часу, російські апарати отримали ще одну суттєву технологічну перевагу. Мовиться про ШІ.

Самі дрони вже оснащені системами донаведення на основі ШІ. Всі влучання, які зараз росіяни роблять, доволі точні. Або це все ж таки працює Mesh-мережа, або система штучного інтелекту, яка дозволяє розпізнавати цілі й завдавати ураження,

– зазначив Криволап.

Про загрозу реактивних дронів: дивіться у відео