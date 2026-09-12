Об этом в эфире 24 Канала сообщил авиаэксперт Константин Криволап. Оказалось, что оккупанты нашли альтернативу спутниковой связи и используют новейшие технологии.
Как россияне заменили Starlink
По словам авиаэксперта, враг нашел замену спутниковой связи Starlink (существовала прямая связь между летательным аппаратом и спутником, она позволяла быстро передавать и получать необходимую информацию для управления и телеметрии) благодаря башням ретрансляции, расположенным в Беларуси. Антенны, установленные на высоте, позволяют решить проблему радиогоризонта и передавать сигнал на беспилотники через Mesh-сеть.
Китайцы оснастили россиян, предоставили возможность приобрести два типа этих Mesh-сетевых модемов и соответствующее сетевое оборудование для того, чтобы обеспечить возможности для прямого управления,
– пояснил Криволап.
Что дает российским БПЛА искусственный интеллект
Помимо сетевого управления в режиме реального времени, российские аппараты получили еще одно существенное технологическое преимущество. Речь идет об ИИ.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Сами дроны уже оснащены системами донаведения на основе ИИ. Все попадания, которые сейчас совершают россияне, довольно точны. Либо это все-таки работает Mesh-сеть, либо система искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать цели и наносить поражения,
– отметил Криволап.
Об угрозе реактивных дронов: смотрите в видео