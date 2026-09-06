Росіяни запустили нову схему атак: що таке «дрони-матки» та чим вони небезпечні

У мережі з'явилися повідомлення, що Росія нібито почала використовувати "Шахеди" як носії для менших FPV-дронів, доправляючи їх ближче до великих міст для подальшого запуску. Водночас достовірних підтверджень, що така схема вже стала реальною тактикою російських атак, поки немає.

Авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, наскільки технічно реалістично перетворити "Шахед" на так звану "дрон-матку". Значно серйознішою перспективою він вважає перехід до керованих роїв безпілотників, де один оператор зможе ставити завдання одразу групі дронів.

"Шахед" як носій має технічні обмеження

Підтверджень, що Росія вже системно використовує "Шахеди" як носії для FPV-дронів, наразі недостатньо. Раніше ворог уже експериментував із додатковим озброєнням на Shahed-136, зокрема встановлював ракети, які нібито мали атакувати літаки під час перехоплення, однак помітного розвитку ця схема не отримала.

Це може бути й не зовсім "мультиком". Могли справді взяти "Шахед", встановити зверху FPV-дрон, закрити його обтічником і на малій швидкості запустити. Але технічно це не дуже красива історія, бо аеродинаміка сильно страждатиме,

– пояснив Криволап.

Додаткова проблема виникає через різницю у швидкості. Звичайний FPV-квадрокоптер може розганятися приблизно до 40 – 50 кілометрів на годину, тоді як навіть суттєво сповільнений "Шахед" летітиме близько 100 кілометрів на годину. Для відокремлення меншого дрона й подальшого керування ним довелося б створювати складнішу систему зв'язку та мережевого обладнання.

Навіщо для цього великий "Шахед", якщо можна одразу запускати на велику відстань менші дрони з невеликою бойовою частиною? Тут треба організовувати мережу, ставити модеми, системи зв'язку – все це складно,

– наголосив авіаексперт.

Значно перспективнішим напрямком Криволап вважає не "дрони-матки", а перехід до повноцінних роїв безпілотників. У такій системі один оператор керуватиме одразу групою дронів, задаючи їм спільне завдання, а окремі функції вони розподілятимуть між собою. На його думку, подібні технології можуть значно активніше з'явитися вже наступного року як в Україні, так і в Росії.

Росіяни знайшли вразливість у захисті

Нинішня перевага Росії з реактивними "Шахедами" може бути тимчасовою. Останні один – два місяці ворогу вдалося знайти слабке місце в українській системі протидії й використати його, однак технологічна боротьба постійно змінюється, і подібна перевага не залишається назавжди.

Зараз я вважаю, що рахунок іде на користь росіян. Але це коротка ділянка – один-два місяці, коли вони знайшли дірочку в нашій системі,

– пояснив Криволап.

Україна паралельно розвиває власні рішення та адаптується до нових загроз. У війні безпілотників перевага переходить від однієї сторони до іншої залежно від того, хто швидше знаходить нову технологію і масштабує її.

Стратегічно ми все одно значно більш спроможні – інноваційно, технологічно й ідеологічно. Я бачу великі можливості завдати росіянам серйозного удару найближчим часом,

– наголосив авіаексперт.

Поява реактивних "Шахедів" чи експерименти з новими схемами застосування дронів не означають сталої технологічної переваги Росії. Наступний етап залежатиме від швидкості, з якою Україна зможе створювати й масштабувати власні засоби протидії.

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