Росія може отримати можливість онлайн керувати "Шахедами" та ракетами по Україні, – "Флеш"

Росія продовжує розгортати супутникову систему "Рассвет", яку розглядають як аналог Starlink. Попри проблеми з виведенням частини апаратів на робочі орбіти не варто недооцінювати потенційну загрозу.

Про це розповів радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про нову загрозу?

Після повноцінного розгортання угруповання Росія може отримати нові можливості для управління ударними безпілотниками та ракетами.

Незабаром Росія може отримати можливість онлайн керувати "Шахедами" та ракетами по всій Україні через систему "Рассвет". Це буде величезна проблема для нас. Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа,

– заявив Флеш.

Він наголосив, що Україна вже зараз має готувати засоби радіоелектронної боротьби проти майбутньої супутникової системи. Недостатньо просто розробити відповідні технології – ними потрібно заздалегідь прикрити ключові об'єкти інфраструктури.

Флеш також закликав не повторювати ситуацію з іншими технологічними загрозами, коли реагування на них починалося вже після масштабування системи противника. Водночас експерти зазначають, що нинішнє угруповання "Рассвет" ще перебуває на етапі розгортання, а частина супутників має проблеми з виходом на робочі орбіти.

Нагадаємо, Росія поки не змогла успішно розгорнути власний аналог Starlink – супутникове угруповання "Рассвет", однак списувати цей проєкт зарано, вважає експерт Богдан Долінце. Під час трьох запусків частина супутників не вийшла на заплановані орбіти, а один апарат уже згорів в атмосфері.

Водночас Росія навряд чи відмовиться від спроб створити власну систему супутникового зв'язку. Для її повноцінної роботи може знадобитися щонайменше 200 – 300 супутників. Перші справді працездатні системи можуть з'явитися приблизно через два-три роки, а на повне розгортання угруповання можуть піти п'ять-сім років.

Експерт порівняв цю ситуацію зі створенням Росією системи ГЛОНАСС, яка стала власною альтернативою GPS, хоча й поступається їй за низкою характеристик. Росії не обов'язково створювати повний аналог Starlink – достатньо отримати власний супутниковий зв'язок, який не залежатиме від західних технологій.