Гігантські сітки над НПЗ не врятували: показали захист російського об'єкта від дронів

Росія встановила над Московським нафтопереробним заводом масштабні протидронові конструкції. Їх можна було бачити на кадрах атак і раніше, але тепер у мережі з'явилося рідкісне відео, яке дозволяє значно краще оцінити масштаб такого захисту.

На оприлюднених кадрах видно великі конструкції із сіткою, яка накриває частину території Московського НПЗ.

Раніше подібний захист можна було розгледіти переважно на відео під час атак, коли камера перебувала на значній відстані від підприємства. Новий ракурс дає набагато краще уявлення про розміри конструкцій.

Саме на цей момент звернув увагу OSINT-дослідник Special Kherson Cat. Він опублікував відео, назвавши його рідкісним близьким поглядом на величезні захисні споруди над нафтовими об'єктами Москви.

A rare close look at the huge anti-drone protective structures installed over Moscow’s oil facilities.



Those are usually only seen from afar in attack footage, so this angle gives a much clearer sense of their scale. pic.twitter.com/aiWGDMnEDz — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 21, 2026

При цьому з відкритих кадрів не можна достовірно визначити всі характеристики конструкції або оцінити, наскільки ефективним є конкретний елемент захисту.

Росія посилює захист нафтової інфраструктури

Протидронові сітки над російськими промисловими об'єктами з'явилися не випадково. Москва та інші регіони Росії вже неодноразово ставали цілями українських далекобійних безпілотників.

Московський НПЗ, розташований у районі Капотня, атакували кілька разів. У червні українські дрони завдали ударів по підприємству, після чого завод тимчасово зупиняв перероблення нафти. Про наслідки тієї атаки та супутникові знімки Military 24 розповідав у матеріалі про зупинку Московського НПЗ після ударів українських дронів.

Тоді ж стало очевидно, що російська сторона намагається посилити захист об'єкта не лише засобами протиповітряної оборони, а й інженерними конструкціями.

Чому Москва так тримається за цей НПЗ

Московський НПЗ є одним із ключових підприємств паливної інфраструктури російської столиці. Підприємство здатне переробляти близько 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує значну частину потреб Москви в бензині та дизельному пальному.

Саме тому удари по ньому мають значення далеко за межами самого підприємства. Будь-які тривалі проблеми з переробленням можуть створювати додатковий тиск на систему постачання пального в московському регіоні.

У Military 24 вже детально розбирали наслідки попередніх атак на підприємство, зокрема які саме установки Московського НПЗ були уражені під час атаки 16 червня.

Сітки не є єдиним рівнем захисту

Протидронові конструкції потрібно розглядати лише як один з елементів багаторівневої системи захисту.

Росія також використовує системи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та інші засоби протидії безпілотникам. Після нових атак у Москві, зокрема, фіксували розгортання комплексів "Панцир" неподалік Московського НПЗ.

Раніше Military 24 писав про атаку на Московський НПЗ та засоби, якими українські військові завдали удару.

Водночас сам факт появи настільки масштабних інженерних конструкцій показує, наскільки серйозно російська сторона сприймає загрозу далекобійних дронів.

Захист зростає разом з масштабом атак

Показово, що протидроновий захист навколо російських промислових об'єктів почав ставати дедалі помітнішим.

У серпні 2026 року Military 24 уже повідомляв про будівництво протидронового захисту навколо московської електропідстанції "Абрамово". Тоді йшлося про металеві конструкції, які мали захищати енергетичний об'єкт від безпілотників.

Тепер подібний підхід можна побачити у значно більших масштабах на нафтовому підприємстві.

Це фактично перегони між засобами ураження та засобами захисту. Україна збільшує можливості далекобійних ударних систем, а Росія змушена витрачати ресурси на додаткове прикриття об'єктів, які раніше вважалися віддаленими від безпосередньої загрози.

Навіщо потрібні такі конструкції

Основне завдання протидронових сіток полягає у фізичному створенні перешкоди для безпілотника. Конструкція може змінювати умови контакту дрона з об'єктом і в окремих випадках не дозволяти апарату безпосередньо досягнути захищеної поверхні.

Водночас така система не є абсолютним захистом. Це добре видно хоча б із того, що навіть після появи масштабних інженерних конструкцій Московський НПЗ палав у кількох місцях після ударів українських безпілотників.