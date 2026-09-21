На обнародованных кадрах видны большие конструкции с сеткой, покрывающей часть территории Московского НПЗ.

Ранее подобную защиту можно было разглядеть преимущественно на видео во время атак, когда камера находилась на значительном расстоянии от предприятия. Новый ракурс дает гораздо лучшее представление о размерах конструкций.

Именно на этот момент обратил внимание OSINT-исследователь Special Kherson Cat. Он опубликовал видео, назвав его редким близким взглядом на огромные защитные сооружения над нефтяными объектами Москвы.

При этом по открытым кадрам невозможно достоверно определить все характеристики конструкции или оценить, насколько эффективен конкретный элемент защиты.

Россия усиливает защиту нефтяной инфраструктуры

Противодроновые сетки над российскими промышленными объектами появились не случайно. Москва и другие регионы России уже неоднократно становились целями украинских дальнобойных беспилотников.

Московский НПЗ, расположенный в районе Капотни, подвергался атакам несколько раз. В июне украинские дроны нанесли удары по предприятию, после чего завод временно приостановил переработку нефти. О последствиях той атаки и спутниковых снимках Military 24 рассказывал в материале об остановке Московского НПЗ после ударов украинских дронов.

Тогда же стало очевидно, что российская сторона пытается усилить защиту объекта не только средствами противовоздушной обороны, но и инженерными сооружениями.

Почему Москва так цепляется за этот НПЗ

Московский НПЗ является одним из ключевых предприятий топливной инфраструктуры российской столицы. Предприятие способно перерабатывать около 11 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает значительную часть потребностей Москвы в бензине и дизельном топливе.

Именно поэтому удары по нему имеют значение далеко за пределами самого предприятия. Любые длительные проблемы с переработкой могут создавать дополнительное давление на систему поставок топлива в московском регионе.

В Military 24 уже подробно разбирали последствия предыдущих атак на предприятие, в частности, какие именно установки Московского НПЗ были поражены во время атаки 16 июня.

Сетки не являются единственным уровнем защиты

Противодроновые конструкции следует рассматривать лишь как один из элементов многоуровневой системы защиты.

Россия также использует системы противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и другие средства противодействия беспилотникам. После новых атак в Москве, в частности, фиксировалось развертывание комплексов "Панцирь" недалеко от Московского НПЗ.

Ранее Military 24 писал об атаке на Московский НПЗ и средствах, с помощью которых украинские военные нанесли удар.

В то же время сам факт появления столь масштабных инженерных сооружений показывает, насколько серьезно российская сторона воспринимает угрозу дальнобойных дронов.

Защита усиливается по мере увеличения масштаба атак

Показательно, что противодроновая защита вокруг российских промышленных объектов стала все более заметной.

В августе 2026 года Military 24 уже сообщал о строительстве противодроновой защиты вокруг московской электроподстанции "Абрамово". Тогда речь шла о металлических конструкциях, которые должны были защищать энергетический объект от беспилотников.

Теперь подобный подход можно увидеть в гораздо больших масштабах на нефтяном предприятии.

Это фактически гонка между средствами поражения и средствами защиты. Украина увеличивает возможности дальнобойных ударных систем, а Россия вынуждена тратить ресурсы на дополнительное прикрытие объектов, которые ранее считались удаленными от непосредственной угрозы.

Зачем нужны такие конструкции

Основная задача противодроновых сетей заключается в физическом создании препятствия для беспилотника. Конструкция может изменять условия контакта дрона с объектом и в отдельных случаях не позволять аппарату непосредственно достичь защищенной поверхности.

В то же время такая система не является абсолютной защитой. Это хорошо видно хотя бы потому, что даже после появления масштабных инженерных конструкций Московский НПЗ горел в нескольких местах после ударов украинских беспилотников.