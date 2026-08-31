Как сообщает издание "Агентство" со ссылкой на видеоматериалы телеграм-канала Supernova+, металлические сооружения возводятся вокруг здания Объединенной энергетической компании на Окружном проезде. Объект расположен на востоке столицы России, всего в 350 метрах от Измайловского кремля.

Российские власти ожидают ударов по энергетике

Речь идет об офисном комплексе и подстанции "Абрамово", которую в 2012 году открывал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно пресс-релизу на сайте ОЭК, этот объект создавался для устранения дефицита электроэнергии в Восточном административном округе. Именно там сейчас возводят антидроновую защиту.

Антидроновая стена вокруг подстанции в Москве: смотрите видео

Появление заграждений непосредственно возле объектов электросетей свидетельствует о том, что российские власти готовятся к масштабным атакам на критическую инфраструктуру. Опасения противника усиливаются на фоне регулярных и успешных атак украинских БПЛА по объектам в глубоком тылу страны-агрессора.

Россияне защищают электроподстанцию в Москве от атаки беспилотников: смотрите видео

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил украинским военным задачу запускать по российским военным и стратегическим целям до тысячи БПЛА в день.

Как уже сообщалось на нашем сайте, аналогичные противодроновые сетки ранее установили вокруг одной из нефтебаз в ОАЭ. Это вызвало бурную реакцию российских провоенных блогеров, которые требовали немедленно применить подобные технологии для защиты российских объектов.