"Рассвєт" має перетворитися на "закат", – розвідка про російський аналог Starlink

Начальник Головного управління розвідки МО Олег Іващенко розповів про російську систему супутникового зв'язку "Рассвєт". У Кремлі сподіваються, що ця система допоможе окупантам замінити Starlink.

Москва запустила вже 32 супутники. Про це Іващенко розповів у інтерв'ю "Укрінформ".

Що сказали у ГУР?

Начальник ГУР відповів на питання журналістів про те, наскільки реальною технологічною проблемою це може стати для України. Він відповів, що наразі російських супутників недостатньо для ефективної роботи.

Іващенко наголосив, що Росія запустила 32 супутники. Водночас Ілон Маск запустив на орбіту понад 12 тисяч апаратів Starlink. Також американський підприємець щомісяця додає ще приблизно по 200.

У ГУР знають, що сьогодні росіяни намагаються виводити супутники на орбіту. Але наразі їхня ефективність лишається низькою.

Російський "рассвєт" має перетворитися на "закат",

– підкреслив Іващенко.

Також очільник розвідки розповів, що Москва розглядає можливість ескалації протистояння з країнами східного флангу НАТО. За його інформацією, країна-агресорка готує диверсії проти Альянсу.