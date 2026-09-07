Країна-агресорка готує диверсії проти Альянсу. Про це розвідник розповів у інтерв'ю "Укрінформ".

Що кажуть у ГУР?

Журналісти запитали, як у Головному управлінні розвідки оцінюють можливість нападу Кремля на країни Балтії. Іващенко наголосив, що у ГУР помічають активізацію військових провокацій поблизу кордонів із країнами НАТО, диверсії на об’єктах критичної інфраструктури європейських країн, операції під "чужим прапором", кібератаки та дезінформаційні кампанії.

За його словами, ціллю Москви є змусити Європу зменшити допомогу Україні. Розвідник називає ознакою такої ескалації – активізацію російськими спецслужбами заходів гібридного впливу у країнах Альянсу.

Головне управління розвідки відстежує порушення російськими БпЛА та ракетами повітряного простору країн східного флангу НАТО – Румунії, Польщі та країн Балтії. Іващенко згадав про випадок із влучанням крилатої ракети Х-101 у Польщі 30 липня.

Уже на початку польоту траєкторія ракети відрізнялася від траєкторії групи ракет, запущених по території України, що є свідченням умисного характеру дій,

– підкреслив розвідник.

Він зазначив, що для ГУР це не стало несподіванкою, оскільки українські розвідники мають інформацію про агресивні наміри Кремля у Європі. Мета Москви – протестувати "червоні лінії" НАТО щодо колективного захисту союзників у разі збройного нападу на одного з членів Альянсу.

У подальшому ми прогнозуємо нарощування силового тиску Кремля на країни східного флангу НАТО для перевірки реакції союзників, демонстрації їхньої неготовності до відкритого протистояння з Росією та посилення інформаційно-психологічного впливу на європейські країни з метою скорочення військової допомоги Україні,

– заявив Іващенко.

Окрім того, начальник ГУР розповів, що через величезні втрати, які сягають від 1200 до 1500 осіб вбитими та важкопораненими на день, Росія змушена залучати найманців з інших країн. Розвідник наголосив, що на війні проти України воюють громадяни понад 40 країн світу.