"Морський Шахед під водою": Данія створила для України дешевий підводний дрон Shadowfin

Про нову розробку 3 вересня повідомив Defense Express із посиланням на демонстрацію Shadowfin під час DALO Industry Days 2026 та матеріали Naval News. За даними видання, компанія розробила апарат з огляду на потреби України, а після завершення випробувань у Данії планує передати перший зразок українській стороні для подальших випробувань.

Shadowfin створили як максимально дешевий підводний дрон

Головна особливість Shadowfin полягає не стільки у його розмірах чи зовнішньому вигляді, скільки у підході до створення. Søens Tech намагається зробити підводний апарат значно доступнішим за більшість сучасних безекіпажних морських та підводних систем.

Заявлена довжина Shadowfin становить близько 7 метрів, діаметр корпусу - приблизно 50 сантиметрів, а загальна маса - близько 1,5 тонни. У конструкції використовується стандартна склопластикова труба, що допомагає знизити виробничі витрати.

Саме прагнення максимально спростити конструкцію, не перетворюючи апарат на складну та дорогу підводну платформу, і є одним із ключів до його концепції.

За оцінкою виробника, вартість Shadowfin може становити близько 50 тисяч євро. Для підводного безпілотника це надзвичайно низька сума, особливо якщо порівнювати її з цінами на значно складніші автономні морські системи.

Тому данська компанія фактично пропонує іншу логіку застосування. Не зробити один надзвичайно дорогий апарат із максимальною кількістю функцій, а створити доступну платформу, яку можна виробляти у значно більших кількостях.

У Shadowfin незвична щогла

Попри простий корпус, апарат має досить цікаву конструкцію.

У верхній частині Shadowfin розташована щогла, яка під час руху під водою частково виступає над поверхнею. На ній можна розміщувати антену GPS, камери та інші сенсори. Таке рішення дозволяє зберігати зв'язок і отримувати навігаційну або іншу інформацію, не виводячи весь апарат на поверхню.

За даними джерела, конструкція також передбачає можливість встановлення шноркеля для дизельної силової установки. У разі використання такої конфігурації розробники очікують збільшення дальності дії апарата.

Водночас компанія поки що не розкриває всіх деталей щодо силової установки, автономності та реальних можливостей Shadowfin. Тому озвучені характеристики варто сприймати саме як заявлені виробником параметри, а не як незалежно підтверджені результати експлуатації.

Для України це передусім ще один безекіпажний морський інструмент

Розвиток Shadowfin відбувається на тлі того, що Україна вже перетворила Чорне море на один із головних полігонів для безекіпажних морських технологій.

Українські надводні морські дрони продемонстрували, що відносно компактні безпілотні системи можуть суттєво змінювати характер бойових дій на морі. Тепер європейські виробники дедалі уважніше дивляться і на підводний сегмент.

Мілітарі 24 раніше розповідав про найбільший у сімействі MAGURA морський дрон UFORCE MV11, який створювали вже як значно більшу платформу для виконання широкого спектра завдань. Shadowfin має зовсім іншу філософію, оскільки тут ставка зроблена насамперед на простоту та низьку вартість.

Це добре вкладається у загальну тенденцію українського військового виробництва, коли замість одиничних дорогих систем дедалі частіше шукають технології, які можна швидко масштабувати.

Підводний формат дає іншу модель виживання

На відміну від надводного морського дрона, підводна платформа має очевидну перевагу в тому, що значну частину часу залишається прихованою під поверхнею.

Саме тому Shadowfin потенційно складніше виявити візуальними засобами, хоча це не означає автоматичної невразливості. Підводне середовище саме собою створює цілий набір технічних проблем, від навігації та зв'язку до виявлення іншими сенсорами. Але над поверхнею у Shadowfin залишається невелика щогла саме для цих цілей.

Ця архітектура принципово відрізняється від традиційних надводних безпілотників і відкриває окремий напрям розвитку морських роботизованих систем.

Данці прямо орієнтували розробку на Україну

Søens Tech створювала апарат не лише як комерційну підводну платформу, а з урахуванням українських потреб. Після завершення випробувань у Данії перший апарат мають передати Україні, де він пройде вже реальні бойові випробування.

Це означає, що розробники розраховують отримати від українських військових практичний досвід, який у майбутньому може вплинути на подальше вдосконалення системи.

Подібна модель співпраці вже стала звичною для української оборонки. Західні виробники дедалі частіше створюють нові системи з урахуванням уроків російсько-української війни, а Україна, своєю чергою, отримує доступ до технологій ще до того, як вони стають масовими у західних арміях.

Наприклад, Мілітарі 24 писав про те, як Україна та Фінляндія запускають спільне виробництво безпілотників, а також про активне залучення європейських компаній до українського технологічного сектору.

Shadowfin показує, куди рухається морська війна

Ще кілька років тому морські безпілотники переважно сприймали як експериментальну технологію. Україна змінила це уявлення, створивши цілу екосистему безекіпажних систем на морі.

Тепер наступним етапом стає підводний простір. Особливо цікавим є саме поєднання низької ціни, невеликих розмірів та потенційної серійності Shadowfin. Системи такого типу не обов'язково повинні мати характеристики великих автономних підводних апаратів, щоб бути корисними для військових.

Їхня головна перевага може полягати зовсім в іншому - у можливості створити достатньо велику кількість відносно простих платформ.

Це той самий принцип, який уже працює в українському повітряному просторі. Мілітарі 24 розповідав, як українські дрони-перехоплювачі поступово стають окремим класом озброєння, де одним із ключових критеріїв також є співвідношення вартості системи та її потенційної цілі.

Перший український Shadowfin ще попереду

Наразі не варто говорити про Shadowfin як про вже готову українську зброю, адже система проходить випробування в Данії, а передача першого зразка Україні ще має відбутися. Не підтверджено й те, які саме характеристики апарат покаже у реальних умовах.

Проте сама поява такої розробки є показовою. Європейська оборонна промисловість дедалі більше орієнтується на досвід війни в Україні, а український досвід безекіпажної війни виходить далеко за межі повітряних дронів.

Shadowfin у цьому сенсі є цікавим експериментом: підводна платформа, яку намагаються зробити настільки простою та доступною, щоб вона могла стати масовим інструментом.

І якщо випробування підтвердять заявлені можливості, Україна отримає ще один перспективний напрям морської роботизації, який може доповнити вже відомі надводні системи та розширити присутність безпілотних технологій у Чорному морі.