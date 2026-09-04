Чи справді "Шахеди" в Києві запускали FPV-дрони: "Флеш" розкрив деталі

Вже кілька днів поспіль Київ зазнає постійних ударів реактивними дронами. Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що нібито ворог почав запускати з "Шахедів" FPV-дрони під час атак на столицю.

Чи правда, що окупанти запускають FPV-дрони з реактивних "Шахедів", пояснив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Чи запускають по Києву FPV-дрони з реактивних "Шахедів"?

За три дні нам не вдалося знайти жодного доказу використання FPV з реактивних "Шахедів" у Києві,

– розповів "Флеш".

Нагадаємо, що у мережі писали про щонайменше два випадки, коли "Шахед" використали як носій для FPV-дронів під час атак на Київщину 3 вересня.

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Раніше "Флеш" розповідав, що Росія щомісяця може виготовляти вже близько 3 тисяч реактивних дронів.

Загалом ворог планує виробляти 36 – 40 тисяч безпілотників на рік. При цьому близько 60% із них можуть бути реактивними, а решта – звичайними.

Бескрестнов прогнозує, що реактивні БпЛА росіяни дедалі частіше використовуватимуть для ударів по цілях далеко від лінії фронту.

Також експерт звертав увагу на те, що реактивні "Шахеди" часто атакують Київ за практично однаковим маршрутом – уздовж білоруського кордону. Бескрестнов припускає, що дрони можуть триматися цієї траєкторії, щоб залишатися в зоні покриття білоруських мобільних мереж.

За його версією, LTE-модеми на "Шахедах" можуть підключатися до базових станцій у Білорусі.