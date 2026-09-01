Росія вже може виробляти близько 3 тисяч реактивних безпілотників на місяць і планує зберігати такі темпи. Про це в телефірі заявив радник президент з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про зростання загрози реактивних БпЛА?

За словами експерта, минулого місяця українська сторона нарахувала близько 1500 атак реактивних БпЛА, а цього місяця – вже 3000.

Дані розвідки свідчать, що Росія планує виробляти 36 – 40 тисяч безпілотників на рік, тобто понад 3 тисячі щомісяця. Бескрестнов зазначив, що ворог уже фактично вийшов на такий рівень виробництва.

Фахівець зазначив, що Росія продовжить випускати як реактивні, так і звичайні бензинові безпілотники. За прогнозом, близько 60% виробництва припадатиме на реактивні дрони, а решта – на звичайні БпЛА на кшталт Shahed-136 / "Герань-2".

Бескрестнов вважає, що для атак по регіонах, які розташовані далеко від фронту, Росія дедалі частіше використовуватиме саме реактивні безпілотники.

Причина в тому, що українські військові активно застосовують перехоплювачі проти повільніших цілей. Водночас Росія працює над подальшим збільшенням швидкості ударних дронів.

За словами Бескрестнова, росіяни розуміють, що Україна з часом створить власні реактивні перехоплювачі, тому намагаються розробляти нові засоби ураження.

Серед них експерт назвав "Бандероль", яку він охарактеризував як дешеву реактивну крилату ракету. За прогнозами, Росія може виробляти до 1000 таких ракет на місяць.

Крім того, Росія планує випускати схожі реактивні ударні ракети під назвами "Дань-Т", "Дань-М" та "Герань-5". Нові російські засоби можуть розвивати швидкість приблизно 500 – 650 кілометрів за годину, летіти на дуже низькій висоті та активно маневрувати. Це може ускладнити їхнє виявлення і знищення українською ППО.

Водночас Бескрестнов звернув увагу на важливу відмінність цих ракет від реактивних "Шахедів". Вони не матимуть онлайн-керування, завдяки якому російський оператор може під час польоту бачити поведінку безпілотника та об'єкти на його маршруті.