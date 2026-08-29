Про це заявив український ветеран та військовий аналітик kriegsforscher.
Чим небезпечні ці ракети?
Наразі ракета може запускатися як із наземних, так і з повітряних платформ. Серед носіїв називають російські літаки Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 і Су-57, а також вертоліт Мі-28. Аналітик припускає, що в майбутньому "Дань-Т" зможуть застосовувати з різних платформ, зокрема наземних установок і кораблів.
На мою думку, у 2027 році нам слід очікувати надзвичайно великої кількості проблем від цих дешевих ракет, які важко перехопити. Росіяни планують виробити близько 10 тисяч ракет лише типу "Дань-Т" у наступному році,
– зазначив він.
Ракета має дальність польоту близько 500 кілометрів, а маса бойової частини становить 135 кілограмів.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Росія працює над оснащенням "Дань-Т" антенною решіткою "Комета-16" та електронно-оптичною системою кінцевого наведення.
Водночас командування Повітряно-космічних сил Росії нібито розглядає можливість поступової заміни ракетою боєприпасів S8000 "Бандероль". Однією з причин такого рішення називають нижчу приблизно на 35% вартість.
На розробку ракети також звертали увагу в українській розвідці. Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявляв, що Росія прагне перевести її на комплектуючі власного виробництва.
Зараз росіяни намагаються повністю перейти на комплектуючі власного виробництва. Наприклад, одне з завдань, що стоїть для "Дань-Т" – щоб уся компонентна база була їхньою,
– повідомив Скібіцький.
Зауважимо, що небезпека "Дань-Т" може полягати не лише в її кількості, а й у розвитку концепції російських реактивних мішеней у повноцінну ударну зброю. Її пов’язують із "Дань-М" – безпілотником, якого Росія вже адаптувала для бойового застосування проти України.
Він може працювати на висоті до 9 кілометрів і розвивати швидкість до 750 кілометрів на годину, що робить її складнішою ціллю для частини засобів ППО. Крім того, "Дань-М" створювалася як мішень для імітації повітряних цілей, а її конструкція передбачала високу маневровість, що потенційно може ускладнювати перехоплення бойової версії.
Тому поява "Дань-Т" може свідчити про спробу Росії масштабувати вже випробувану концепцію недорогих реактивних цілей, пристосованих для ударів по Україні.