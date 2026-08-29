Об этом заявил украинский ветеран и военный аналитик kriegsforscher.

Почему эти ракеты опасны?

В настоящее время ракета может запускаться как с наземных, так и с воздушных платформ. Среди носителей называют российские самолеты Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 и Су-57, а также вертолет Ми-28. Аналитик предполагает, что в будущем "Дань-Т" смогут применяться с различных платформ, в частности с наземных установок и кораблей.

По моему мнению, в 2027 году нам следует ожидать чрезвычайно большого количества проблем от этих дешевых ракет, которые трудно перехватить. Россияне планируют произвести около 10 тысяч ракет только типа "Дань-Т" в следующем году,

– отметил он.

Ракета имеет дальность полета около 500 километров, а масса боевой части составляет 135 килограммов.

Россия работает над оснащением "Дань-Т" антенной решеткой "Комета-16" и электронно-оптической системой конечного наведения.

В то же время командование Воздушно-космических сил России якобы рассматривает возможность постепенной замены боеприпасов S8000 "Бандероль" на эту ракету. Одной из причин такого решения называют стоимость, которая ниже примерно на 35%.

На разработку ракеты также обращали внимание в украинской разведке. Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что Россия стремится перевести ее на комплектующие собственного производства.

Сейчас россияне пытаются полностью перейти на комплектующие собственного производства. Например, одна из задач, стоящих перед "Дань-Т", – чтобы вся компонентная база была их собственной,

– сообщил Скибицкий.

Отметим, что опасность "Дань-Т" может заключаться не только в ее количестве, но и в развитии концепции российских реактивных мишеней в полноценное ударное оружие. Ее связывают с "Дань-М" – беспилотником, который Россия уже адаптировала для боевого применения против Украины.

Он может работать на высоте до 9 километров и развивать скорость до 750 километров в час, что делает его более сложной целью для части средств ПВО. Кроме того, "Дань-М" создавалась как мишень для имитации воздушных целей, а ее конструкция предусматривала высокую маневренность, что потенциально может затруднить перехват боевой версии.

Поэтому появление "Дань-Т" может свидетельствовать о попытке России масштабировать уже опробованную концепцию недорогих реактивных мишеней, приспособленных для нанесения ударов по Украине.