Україна вже тестує війну майбутнього: Financial Times закликає Захід наздоганяти Київ у ШІ

Український досвід інтеграції штучного інтелекту в реальні бойові дії випередив теоретичні розробки західних оборонних компаній. Наразі союзники змушені переглядати власні підходи до автономних систем, аби не втратити технологічну перевагу у майбутніх конфліктах.

Україна використовує штучний інтелект на полі бою значно ширше, ніж багато західних армій, і саме тому союзникам варто уважніше вивчати український досвід. Таку тезу висуває оглядачка Financial Times Гілліан Тетт у матеріалі The west must hurry to catch up with Ukraine on AI combat, опублікованому 18 вересня 2026 року.

Авторка описує систему "Дельта", автономні безпілотники, наземних роботів та українсько-британську співпрацю навколо Avengers AI Labs як приклади технологій, які вже переходять із рівня експериментів у практичну площину.

Фронт став полігоном для штучного інтелекту

Тетт описує ситуацію, яку ще кілька років тому складно було б уявити: на війні штучний інтелект дедалі частіше стає не окремим програмним сервісом, а частиною цілого бойового циклу.

Йдеться про збір та аналіз інформації, визначення цілей, допомогу в управлінні військами, навігацію без GPS, роботу дронів у середовищі активної радіоелектронної боротьби та застосування наземних роботизованих платформ. Усе це, за спостереженням Financial Times, розвивається в Україні не тому, що армія просто вирішила провести технологічний експеримент, а тому, що реальна війна буквально змушує шукати рішення швидше, ніж це відбувається у мирний час.

Ця особливість українського підходу вже добре помітна і з боку самої оборонної індустрії. Мілітарі 24 раніше детально розповідав, як Україна будує data-driven армію та переводить бойовий досвід у нові технології. Ідеться не лише про дрони з машинним зором, а про цілу екосистему, де дані з фронту стають матеріалом для наступної ітерації технології.

"Дельта" перетворює величезний масив даних на рішення

Одним із центральних прикладів у статті Financial Times є українська система "Дельта". Її роль полягає у тому, щоб збирати величезні обсяги інформації з різних джерел та перетворювати їх на зрозумілу для військових картину поля бою.

Це особливо важливо в сучасній війні, де командир має справу не лише з повідомленнями підрозділів, а й із відео з безпілотників, супутниковими знімками, даними сенсорів та іншою інформацією, яка надходить практично безперервно. ШІ дозволяє швидше знаходити закономірності в цьому масиві даних та скорочувати час між виявленням цілі й рішенням.

Україна при цьому поступово розширює роль таких систем. Заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко раніше заявляв, що системи управління Command & Control та ШІ-агенти вже інтегруються в українську військову архітектуру.

Тобто мова поступово переходить від окремого "розумного дрона" до значно масштабнішої концепції, в якій алгоритми допомагають працювати самій армії.

Автономний дрон уже не обов'язково потребує оператора на кожній секунді польоту

Наступний рівень, про який пише Financial Times, - автономність. Українські розробники вже використовують алгоритми для автоматичного розпізнавання цілей, навігації та виконання окремих етапів місії після втрати зв'язку з оператором. Це принципово важливо в умовах, коли противник активно застосовує РЕБ і намагається порушити канал управління.

Мілітарі 24 уже писав, що українські дрони навчилися продовжувати виконання бойових завдань навіть під час глушіння зв'язку. А в іншому матеріалі ми пояснювали, як автономні дрони з ШІ поступово змінюють сам підхід до роботи на полі бою.

У цьому сенсі ключовим стає не повне усунення людини, а передача машині тих функцій, для виконання яких постійний канал зв'язку вже стає слабким місцем. Наприклад, оператор може визначити район або конкретну задачу, а дрон уже самостійно виконує останній етап польоту. Саме такий підхід стає дедалі важливішим у "kill chain" сучасної війни, де рахунок іноді йде на секунди.

Росія також рухається в цьому напрямку

Financial Times окремо попереджає, що Україна не є єдиною стороною конфлікту, яка рухається до більшої автономності.

За словами авторки, Росія копіює українські технологічні рішення, а деякі російські системи вже демонструють ознаки дедалі більшої автономності. При цьому FT пише про атаку в Запоріжжі, яка, за її описом, виглядала як удар системи, здатної самостійно обирати ціль та завдавати удару без втручання оператора. Водночас це твердження варто сприймати саме як оцінку, наведену Financial Times, а не як незалежно встановлений факт.

Окремі ознаки такого розвитку Росія демонструвала й раніше. Наприклад, українські джерела повідомляли про використання окупантами автономних версій "Молнии" зі штучним інтелектом.

Є й ще серйозніший сигнал. Anthropic у вересні 2026 року повідомила про випадки, коли пов'язані з Росією користувачі застосовували Claude для розробки автономної ударної платформи, здатної самостійно розпізнавати цілі та видавати команду на підрив. У звіті компанії зазначено, що для тренування системи використовували українські бойові відеоматеріали.

Це вже показує, що гонка відбувається не лише між виробниками дронів. Вона переходить на рівень даних, алгоритмів і моделей штучного інтелекту.

Наземні роботи вже виконують небезпечну роботу

Окремий акцент Financial Times робить на наземних роботизованих комплексах. За спостереженнями авторки, українські наземні дрони вже працюють на відстанях у 30 кілометрів і більше та використовуються для доставки боєприпасів і запасів, виконання бойових завдань та евакуації поранених. Це одна з тих сфер, де автономність має особливе значення, адже кожен виїзд людини до переднього краю пов'язаний із ризиком її загибелі.

Особливо показовою є медична евакуація. У статті Financial Times зазначено, що українська армія навіть має систему мотивації, де роботизована евакуація поранених оцінюється вище за знищення танка. Ідея тут цілком практична: машина, яка витягнула військового з небезпечної ділянки, потенційно зберегла життя, тоді як знищення техніки можна вимірювати іншими ресурсами. Фраза молодого українського медика, наведена Тетт, дуже точно передає логіку цього підходу: "Robots save lives".

Найцінніший ресурс України - бойові дані

Можливо, найважливіша частина цієї історії взагалі не пов'язана з конкретним дроном. Штучний інтелект потребує даних для навчання, а Україна має те, чого немає у більшості інших країн, - величезний масив реальних бойових матеріалів. Це відео та зображення, зібрані під час десятків тисяч польотів і бойових місій.

На базі Avengers Labs Україна вже відкрила для оборонних компаній доступ до спеціалізованої платформи для навчання ШІ-моделей на реальних даних із фронту. Міністерство оборони повідомляло, що платформа побудована на анотованому масиві з 5 мільйонів кадрів, який постійно поповнюється новими матеріалами.

Саме навколо цього напряму Україна у серпні 2026 року уклала окреме партнерство з Великою Британією. Лондон став першим міжнародним партнером, якому надали доступ до Avengers AI Labs для спільної розробки військових ШІ-технологій.

Фактично формується новий тип оборонного партнерства: Україна надає досвід і дані з реальної війни, а союзники - наукову базу, технології, інвестиції та виробничі можливості.

Чому Захід не встигає за швидкістю фронту

На думку Financial Times, головна проблема західних армій полягає не у відсутності грошей чи технологій, а в системі закупівель.

Традиційна модель передбачає великі програми, багатомільйонні контракти, складні процедури та роки між появою концепції й надходженням системи у війська. Така схема добре працює для літаків, кораблів або складних ракетних комплексів, які справді потребують багаторічної розробки.

Але для ШІ та дронів проблема зовсім інша. Тут технологія може змінитися за кілька місяців, а іноді й за кілька тижнів.

Українська модель працює інакше: військовий використовує систему, повідомляє розробнику про проблему, команда швидко змінює програмне або апаратне рішення, після чого оновлена версія повертається до війська. Таким чином виникає постійний цикл "фронт - розробник - фронт".

Саме цей механізм Financial Times називає однією з головних причин швидкості української адаптації. І це дуже нагадує логіку звичайної технологічної компанії, а не традиційного оборонного концерну.

Захід уже починає змінювати підхід

Показово, що ця проблема поступово стає предметом дискусії й у США та НАТО. Financial Times пише, що заступник міністра оборони США Стів Файнберг намагається ширше залучати до американської системи закупівель технологічні стартапи, які фінансуються венчурним капіталом. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також говорить про необхідність використовувати уроки української війни для посилення власної оборони.

Водночас Велика Британія вже сформувала окремий напрям політики щодо військового ШІ. У червні британське Міноборони заявляло, що досвід України демонструє необхідність швидшого впровадження технологій штучного інтелекту в обороні.

Тобто сама проблема вже визнана. Питання полягає в тому, наскільки швидко великі оборонні бюрократії зможуть змінити свої процедури.

Але повністю автономна війна - ще не реальність

Фінальна частина матеріалу Financial Times присвячена саме проблемі автономної зброї та межі між людиною й алгоритмом. У багатьох українських системах ШІ вже може розпізнавати об'єкт, прокладати маршрут або виконувати фінальну частину наведення, але це ще не означає, що машина в усіх випадках сама приймає рішення про застосування сили.

Financial Times наводить приклад Anthropic, яка виступала проти використання своїх моделей у повністю автономних бойових сценаріях без людини в контурі. Водночас українська реальність суттєво інша, оскільки країна веде екзистенційну війну і значно швидше проходить шлях від випробування технології до її практичного застосування.

Саме тому проблема для Заходу полягає не в простому виборі між "дозволити ШІ" та "заборонити ШІ". Питання набагато складніше: як створити правила, за яких технологія розвиватиметься достатньо швидко, але людина при цьому залишатиметься відповідальною за найважливіші рішення.

Україна вже стала лабораторією війни з ШІ

У підсумку головний меседж Financial Times стосується не окремої моделі дрона чи конкретного алгоритму.

Україна фактично стала місцем, де військовий штучний інтелект перевіряється в умовах справжньої війни. Тут одночасно стикаються БпЛА, РЕБ, комп'ютерний зір, автономна навігація, наземна робототехніка, системи управління та величезні масиви бойових даних.

Причому наступна технологічна ітерація з'являється не через роки після випробувань, а безпосередньо в процесі війни. Саме тому український досвід цікавий для союзників не лише як приклад підтримки України, а як джерело знань про те, якою може стати війна найближчого майбутнього.

І тут виникає доволі парадоксальна ситуація: щоб зрозуміти, як воювати у світі, де дедалі більше рішень приймають алгоритми, західним арміям доводиться вчитися у країни, яка прямо зараз змушена перевіряти ці технології під російським вогнем.