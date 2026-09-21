У Росії хвастаються першим випробовуванням супутників "Рассвет" для забезпечення зв'язку

Російське супутникове угруповання "Рассвет" пройшло випробування, яке підтвердило працездатність системи. Воно проходило за участю реальних користувачів у Заполяр'ї.

Про це повідомляє "Мілітарний", посилаючись на результати моніторингу орбіт супутників "Рассвет".

Що відомо про "Рассвет"

Експеримент проводили 19 вересня. Мешканці одного з поселень Ненецького автономного округу отримали доступ до системи дистанційного електронного голосування через супутниковий канал.

Схема передбачала використання низькоорбітальних супутників компанії "БЮРО 1440" для передачі даних до абонентського термінала на землі. Далі сигнал через Wi-Fi надходив на планшет користувача, з якого він міг підключитися до системи електронного голосування.

Нагадаємо, що супутники першої партії "Рассвет" були запущені наприкінці березня 2026 року, а наприкінці липня уже фактично завершили розгортання в робочу формацію на орбіті.

У своїх офіційних публікаціях і реєстраційних документах компанія "БЮРО 1440" вказує як цільову орбіту заввишки близько 800 кілометрів. Стабілізація першої партії приблизно на 500 кілометрів може свідчити про зміну планів в останній момент або про свідому дезінформацію щодо майбутньої конфігурації угруповання,

– зауважили у "Мілітарному", додавши, що висота близько 500 кілометрів не повинна перешкоджати роботі системи, адже відповідає приблизному діапазону висот, на яких працює Starlink.

Довідково. Ще у 2026 році SpaceX планує перемістити супутники Starlink з орбіт заввишки близько 550 кілометрів на висоту 480 кілометрів.

Нагадаємо, що у березні 2026 року росіяни вивели на орбіту перші 16 супутників цільової групи, а в липні – ще 16 апаратів.

Компанія стверджує, що система використовує технологію 5G NTN для зв'язку між супутниками та наземними терміналами. Для передачі даних між самими супутниками використовують лазерний зв'язок.

Під час попередніх випробувань заявлялося про передачу даних між космічними апаратами на відстані до 1000 кілометрів зі швидкістю до 10 гігабітів на секунду.

Варто зауважити, що офіційний графік передбачає початок комерційної експлуатації у 2027 році.

У російських джерелах раніше йшлося про плани довести кількість апаратів до 250 уже у 2027 році, до 730 — до 2030 року, до понад 900 – у 2035 році. Але це вимагає регулярних запусків нових партій супутників щомісяця, тоді як зараз їх запускають приблизно раз на 4 місяці.

Але на думку "Мілітарного", це зовсім не означає, що Росія відмовиться від такої стратегічно важливої програми через її здорожчання або відставання від графіка.

Нагадаємо, що тим часом видання "Радіо Свобода" пише, що спроба Росії створити цей власний аналог супутникової системи Starlink зіткнулася з аваріями на орбіті та відсутністю наземного обладнання.

Технічні несправності апаратів та удари українських дронів по військовій інфраструктурі загрожують повністю зірвати плани Кремля.