Об этом сообщает "Милитарный", ссылаясь на результаты мониторинга орбит спутников "Рассвет".

Что известно о "Рассвете"

Эксперимент проводился 19 сентября. Жители одного из поселений Ненецкого автономного округа получили доступ к системе дистанционного электронного голосования через спутниковый канал.

Схема предусматривала использование низкоорбитальных спутников компании "БЮРО 1440" для передачи данных на абонентский терминал на земле. Далее сигнал через Wi-Fi поступал на планшет пользователя, с которого он мог подключиться к системе электронного голосования.

Напомним, что спутники первой партии "Рассвет" были запущены в конце марта 2026 года, а в конце июля уже фактически завершили развертывание в рабочую формацию на орбите.

В своих официальных публикациях и регистрационных документах компания "БЮРО 1440" указывает в качестве целевой орбиты высоту около 800 километров. Стабилизация первой партии на высоте примерно 500 километров может свидетельствовать об изменении планов в последний момент или о сознательной дезинформации относительно будущей конфигурации группировки,

– отметили в "Милитарном", добавив, что высота около 500 километров не должна препятствовать работе системы, ведь соответствует приблизительному диапазону высот, на которых работает Starlink.

Справочно. Что касается , то в 2026 году SpaceX планирует переместить спутники Starlink с орбит высотой около 550 километров на высоту 480 километров.

Напомним, что в марте 2026 года россияне вывели на орбиту первые 16 спутников целевой группы, а в июле – еще 16 аппаратов.

Компания утверждает, что система использует технологию 5G NTN для связи между спутниками и наземными терминалами. Для передачи данных между самими спутниками используется лазерная связь.

В ходе предварительных испытаний сообщалось о передаче данных между космическими аппаратами на расстоянии до 1000 километров со скоростью до 10 гигабит в секунду.

Стоит отметить, что официальный график предусматривает начало коммерческой эксплуатации в 2027 году.

В российских источниках ранее говорилось о планах довести количество аппаратов до 250 уже в 2027 году, до 730 – к 2030 году, до более 900 – в 2035 году. Но это требует регулярных запусков новых партий спутников ежемесячно, тогда как сейчас их запускают примерно раз в 4 месяца.

Однако, по мнению "Милитарного", это вовсе не означает, что Россия откажется от такой стратегически важной программы из-за ее удорожания или отставания от графика.

Напомним, что тем временем издание "Радио Свобода" пишет, что попытка России создать собственный аналог спутниковой системы Starlink столкнулась с авариями на орбите и отсутствием наземного оборудования.

Технические неисправности аппаратов и удары украинских дронов по военной инфраструктуре грозят полностью сорвать планы Кремля.