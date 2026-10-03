Дуже потрібні Україні: Трамп направив ЗРК Patiot і ракети до них Саудівській Аравії і Катару

За останні кілька тижнів США направили ще дві батареї Patriot до Саудівської Аравії та Катару. У такий спосіб Дональд Трамп хоче запевнити союзників, що захистить їхні ключові енергетичні об'єкти у разі поновлення бойових дій з Іраном.

Про це Axios повідомили двоє американських чиновників та одне джерело в регіоні.

Навіщо Трамп передав ЗРК Patriot союзникам на Близькому Сході?

У четвер, 1 жовтня, Трамп заявив, що розглядає можливість відновлення бомбардувань Ірану найближчими тижнями.

"Тепер я маю ухвалити рішення: або Іран підписує угоду, або його більше не існуватиме", – сказав він.

Довідка: 28 вересня 2026 року між США та Іраном відбувся новий раунд перемовин. Втім, вони зайшли в глухий кут.

На початку серпня, коли Трамп розглядав можливість масштабної атаки, яка передбачала удари по енергетичній інфраструктурі Ірану, лідери Саудівської Аравії та Катару переконували його не робити цього.

Вони висловлювали серйозне занепокоєння, що Іран у відповідь атакує їхні нафтові та газові об'єкти.

Американські чиновники заявили, що ці заклики стали однією з ключових причин, чому Трамп вирішив не завдавати ударів і натомість перейти до кампанії економічного тиску.

Що відбувається за лаштунками

Минулого місяця американські військові направили до Саудівської Аравії ще одну батарею Patriot для захисту важливого нафтового об'єкта.

Ще одну батарею Patriot відправили до Катару для захисту об'єкта природного газу.

Якщо масштабні бойові дії відновляться, США буде потрібен дозвіл Саудівської Аравії на використання її повітряного простору.

Однак саудівці навряд чи погодяться на це, якщо вважатимуть, що нафтові об'єкти не будуть захищені.

Нагадаємо, батареї Patriot, а особливо ракети-перехоплювачі для них, стали дуже затребуваним ресурсом після початку війни з Іраном.

Американські військові перекинули батареї та ракети-перехоплювачі на Близький Схід з інших регіональних командувань.

Це викликало занепокоєння щодо рівня готовності американських сил в інших частинах світу. Зокрема, через нестачу ракет до Patriot найбільше страждає Україна. Адже їй просто нічим збивати російську балістику.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, лише на цю зиму Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів.