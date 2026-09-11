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Military 24 Зброя і технології Україна та Канада запускають спільне виробництво дронів, боєприпасів і протидронових систем
11 вересня, 11:00
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Україна та Канада запускають спільне виробництво дронів, боєприпасів і протидронових систем

Тетяна Бабич

Україна та Канада уклали довготермінове партнерство для спільного виробництва безпілотних систем, протидронових технологій та керованих боєприпасів. Двосторонній проєкт поєднає бойовий досвід українського MilTech із канадською промисловістю та розробками у сфері штучного інтелекту.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Калгарі оголосив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Що відомо про співпрацю України й Канади?

За словами очільника канадського уряду, ініціатива поєднає бойовий досвід українських військових із канадськими технологіями штучного інтелекту, програмним забезпеченням та промисловою базою.

У межах цього партнерства канадська компанія General Dynamics Mission Systems Canada та український виробник енергетичних систем GreenTech уже уклали угоду про співпрацю.

Як результат, канадська промисловість перейматиме знання у розробників, які мають найбільший на планеті бойовий досвід,
– зазначив Марк Карні.

Спільне виробництво та передача техніки для ЗСУ

Виготовлення техніки відбуватиметься в межах нової цифрової платформи Defence Drone Initiative Marketplace. Оттава замовлятиме великі обсяги виробництва, причому 30% від усієї виготовленої оборонної продукції передаватиметься безпосередньо українським силам оборони.

Пріоритетними напрямами співпраці є створення безпілотників-перехоплювачів, розвідувальних і ударних БпЛА, наземних роботизованих комплексів, а також засобів радіоелектронної боротьби.

Недостатньо не тільки технологій, а й грошей, щоб виробляти тисячі дронів для знищення ворога. Саме тому ми ділимося нашими знаннями, але говоримо про співвиробництво та нові лінії в інших країнах,
– підкреслив Володимир Зеленський.

Допомога ППО та зимовий пакет підтримки

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, Оттава також ухвалила рішення виділити 350 мільйонів канадських доларів на закупівлю ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони.

Крім того, канадська сторона надасть фінансову підтримку та кредитні гарантії для закупівлі природного газу й підготовки української енергетичної інфраструктури до зимового періоду.

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