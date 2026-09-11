Україна та Канада запускають спільне виробництво дронів, боєприпасів і протидронових систем

Україна та Канада уклали довготермінове партнерство для спільного виробництва безпілотних систем, протидронових технологій та керованих боєприпасів. Двосторонній проєкт поєднає бойовий досвід українського MilTech із канадською промисловістю та розробками у сфері штучного інтелекту.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Калгарі оголосив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Що відомо про співпрацю України й Канади?

За словами очільника канадського уряду, ініціатива поєднає бойовий досвід українських військових із канадськими технологіями штучного інтелекту, програмним забезпеченням та промисловою базою.

У межах цього партнерства канадська компанія General Dynamics Mission Systems Canada та український виробник енергетичних систем GreenTech уже уклали угоду про співпрацю.

Як результат, канадська промисловість перейматиме знання у розробників, які мають найбільший на планеті бойовий досвід,

– зазначив Марк Карні.

Спільне виробництво та передача техніки для ЗСУ

Виготовлення техніки відбуватиметься в межах нової цифрової платформи Defence Drone Initiative Marketplace. Оттава замовлятиме великі обсяги виробництва, причому 30% від усієї виготовленої оборонної продукції передаватиметься безпосередньо українським силам оборони.

Пріоритетними напрямами співпраці є створення безпілотників-перехоплювачів, розвідувальних і ударних БпЛА, наземних роботизованих комплексів, а також засобів радіоелектронної боротьби.

Недостатньо не тільки технологій, а й грошей, щоб виробляти тисячі дронів для знищення ворога. Саме тому ми ділимося нашими знаннями, але говоримо про співвиробництво та нові лінії в інших країнах,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Допомога ППО та зимовий пакет підтримки

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, Оттава також ухвалила рішення виділити 350 мільйонів канадських доларів на закупівлю ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони.

Крім того, канадська сторона надасть фінансову підтримку та кредитні гарантії для закупівлі природного газу й підготовки української енергетичної інфраструктури до зимового періоду.