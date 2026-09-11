Україна почала створювати ракети зі штучним інтелектом: що відомо про нову технологію

Українські розробники почали інтегрувати штучний інтелект не лише в безпілотники та наземні роботизовані системи, а й у ударні ракети. У Brave1 підтвердили, що над такими рішеннями вже працюють кілька українських компаній, хоча масштаб цього напряму поки значно менший, ніж у сфері дронів.

Про це Business Insider розповів генеральний директор Brave1 Андрій Гриценюк, зазначивши, що перші результати інтеграції штучного інтелекту в ракетні системи вже є, а нові розробки перебувають у роботі.

ШІ переходить від дронів до ракет

Україна вже кілька років активно використовує алгоритми штучного інтелекту у безпілотниках, де вони допомагають із навігацією, розпізнаванням об'єктів та іншими функціями. Тепер цей досвід поступово переносять на значно швидші системи.

За словами Гриценюка, швидкість є одним із ключових факторів, які ускладнюють використання ШІ в ракетах. Алгоритми, які можуть бути достатніми для дрона, повинні працювати значно швидше, коли йдеться про ракетну систему.

"ШІ спочатку масштабно застосовували в дронах", - пояснив керівник Brave1, додавши, що тепер ця технологія дедалі активніше інтегрується і в ракетні системи.

При цьому про конкретні українські ракети, в які вже інтегрували ШІ, наразі офіційно не повідомляють. Так само невідомо, які саме функції покладені на алгоритми та на якому етапі перебувають відповідні проєкти.

Над ракетним ШІ працюють десятки компаній

За словами Гриценюка, ще у травні понад 200 українських компаній працювали над компонентами на основі штучного інтелекту для ракет, безпілотників, радарів та інших військових систем.

Водночас ракетний напрям поки не можна порівнювати за масштабом із дронами. Якщо у сфері безпілотників уже існують сотні різних рішень із використанням ШІ, то в ракетних системах йдеться лише про перші розробки.

Це добре вписується у загальну тенденцію розвитку українських засобів ураження. Мілітарі 24 раніше розповідав, що Україна активно розвиває власні балістичні ракети, а паралельно український оборонно-промисловий комплекс нарощує виробництво різних далекобійних систем.

Окремо Україна вже демонструє прогрес у створенні автономних засобів перехоплення. Як писав Мілітарі 24, українські дрони вже можуть автономно знищувати "Шахеди", що показує, наскільки швидко алгоритми переходять від допоміжної функції до безпосередньої участі в роботі бойових систем.

Людина все одно залишається в контурі

Попри розвиток автономних технологій, у Brave1 наголошують, що поява штучного інтелекту в ракетах не означає повного усунення людини з процесу застосування.

Цей принцип загалом відповідає підходу, який Україна використовує і щодо автономних дронів. Алгоритми можуть брати на себе частину завдань, для яких людині складно або небезпечно діяти з необхідною швидкістю, однак остаточна роль оператора або військового управління залишається важливою.

Саме такий підхід поступово формує нову архітектуру бойових систем, у якій людина не обов'язково безпосередньо керує кожним рухом апарата, але визначає завдання, контролює систему та залишається частиною процесу ухвалення рішень.

Мілітарі 24 також розповідав, як Україна об'єднує ППО, РЕБ, дрони та штучний інтелект в єдину систему. Саме цей напрям може стати важливою основою для подальшої інтеграції ШІ вже у складніші ракетні комплекси.

Федоров назвав ШІ-ракети одним із пріоритетів

Про розвиток такого озброєння говорив і колишній міністр оборони України Михайло Федоров. Серед своїх пріоритетів він називав створення недорогих ударних ракет, а в перспективі - ракет із використанням штучного інтелекту.

Це означає, що розвиток ШІ поступово виходить за межі окремих експериментальних компонентів і стає частиною ширшої стратегії розвитку українського озброєння.

Поки що говорити про появу повністю автономної української ракети зарано. Конкретні технології, які розробляють компанії, не розкриваються, а Brave1 прямо зазначає, що цей напрям перебуває на значно раннішому етапі, ніж застосування ШІ у безпілотниках.

Однак сам факт переходу технології від дронів до ракет може стати наступним етапом української військової роботизації. Якщо розробникам вдасться забезпечити роботу алгоритмів на значно вищих швидкостях, штучний інтелект зможе стати вже не просто інструментом для навігації чи розпізнавання, а одним із ключових компонентів майбутніх ударних систем.