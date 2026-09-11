Об этом Business Insider рассказал генеральный директор Brave1 Андрей Гриценюк, отметив, что первые результаты интеграции искусственного интеллекта в ракетные системы уже налицо, а новые разработки находятся в стадии реализации.

ИИ переходит от дронов к ракетам

Украина уже несколько лет активно использует алгоритмы искусственного интеллекта в беспилотниках, где они помогают с навигацией, распознаванием объектов и другими функциями. Теперь этот опыт постепенно переносят на значительно более быстрые системы.

По словам Гриценюка, скорость является одним из ключевых факторов, затрудняющих использование ИИ в ракетах. Алгоритмы, которые могут быть достаточными для дрона, должны работать значительно быстрее, когда речь идет о ракетной системе.

"ИИ сначала широко применяли в дронах", – пояснил руководитель Brave1, добавив, что теперь эта технология все активнее интегрируется и в ракетные системы.

При этом о конкретных украинских ракетах, в которые уже интегрировали ИИ, пока официально не сообщается. Также неизвестно, какие именно функции возложены на алгоритмы и на каком этапе находятся соответствующие проекты.

Над ракетным ИИ работают десятки компаний

По словам Гриценюка, в мае более 200 украинских компаний работали над компонентами на основе искусственного интеллекта для ракет, беспилотников, радаров и других военных систем.

В то же время ракетное направление пока нельзя сравнивать по масштабу с дронами. Если в сфере беспилотников уже существуют сотни различных решений с использованием ИИ, то в ракетных системах речь идет лишь о первых разработках.

Это хорошо вписывается в общую тенденцию развития украинских средств поражения. "Милитари 24" ранее сообщал, что Украина активно разрабатывает собственные баллистические ракеты, а параллельно украинский оборонно-промышленный комплекс наращивает производство различных дальнобойных систем.

Кроме того, Украина уже демонстрирует прогресс в создании автономных средств перехвата. Как писал "Милитари 24", украинские дроны уже могут автономно уничтожать "Шахеды", что показывает, насколько быстро алгоритмы переходят от вспомогательной функции к непосредственному участию в работе боевых систем.

Человек все равно остается в контуре

Несмотря на развитие автономных технологий, в Brave1 подчеркивают, что появление искусственного интеллекта в ракетах не означает полного исключения человека из процесса применения.

Этот принцип в целом соответствует подходу, который Украина использует в отношении автономных дронов. Алгоритмы могут брать на себя часть задач, для выполнения которых человеку сложно или опасно действовать с необходимой скоростью, однако окончательная роль оператора или военного управления остается важной.

Именно такой подход постепенно формирует новую архитектуру боевых систем, в которой человек не обязательно непосредственно управляет каждым движением аппарата, но определяет задачи, контролирует систему и остается частью процесса принятия решений.

"Милитари 24" также рассказывал о том, как Украина объединяет ПВО, РЭБ, дроны и искусственный интеллект в единую систему. Именно это направление может стать важной основой для дальнейшей интеграции ИИ уже в более сложные ракетные комплексы.

Федоров назвал ИИ-ракеты одним из приоритетов

О развитии такого вооружения говорил и бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Среди своих приоритетов он называл создание недорогих ударных ракет, а в перспективе – ракет с использованием искусственного интеллекта.

Это означает, что развитие ИИ постепенно выходит за пределы отдельных экспериментальных компонентов и становится частью более широкой стратегии развития украинского вооружения.

Пока что говорить о появлении полностью автономной украинской ракеты рано. Конкретные технологии, которые разрабатывают компании, не раскрываются, а Brave1 прямо отмечает, что это направление находится на значительно более ранней стадии, чем применение ИИ в беспилотниках.

Однако сам факт перехода технологии от дронов к ракетам может стать следующим этапом украинской военной роботизации. Если разработчикам удастся обеспечить работу алгоритмов на значительно более высоких скоростях, искусственный интеллект сможет стать уже не просто инструментом для навигации или распознавания, а одним из ключевых компонентов будущих ударных систем.