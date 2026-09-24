До 300 кг вантажу без ризику для військових: український НРК Varkhan допустили до експлуатації

Український наземний роботизований комплекс Varkhan пройшов кодифікацію та допущений до експлуатації у Силах оборони. Машина вже працює на фронті, де доставляє вантажі на позиції замість військових.

Український НРК Varkhan кодифікували та допустили до експлуатації у Силах оборони. Про це "Оборонці" повідомили у компанії Air3F, яка розробила комплекс.

За словами виробника, Varkhan уже виконує логістичні місії в бойових умовах. Його використовують для доставки необхідного вантажу на позиції, куди відправляти військових надто ризиковано.

Раніше Мілітарі24 вже розповідало про Varkhan, коли Air3F вперше показала цей комплекс. Тоді розробники позиціонували його як універсальну платформу для логістики, евакуації та інших завдань на фронті.

Varkhan може перевозити 300 кілограмів

В основі Varkhan лежить повнопривідне колісне шасі 4×4 із залежною підвіскою та кліренсом 220 міліметрів. Така конструкція розрахована на рух пересіченою місцевістю, де робот має долати нерівності та зберігати контакт із поверхнею.

Заявлена вантажопідйомність комплексу становить до 300 кілограмів. З таким навантаженням Varkhan може подолати до 37 кілометрів пересіченою місцевістю, а без вантажу запас ходу збільшується до 50 кілометрів. Максимальна швидкість машини становить 20 кілометрів на годину.

Для фронтової логістики така конфігурація має практичний сенс, адже робот може виконувати регулярні рейси з боєприпасами, майном або іншими необхідними вантажами, не наражаючи на той самий ризик екіпаж автомобіля чи пішу групу.

Саме логістика залишається одним із головних напрямків використання НРК на фронті. У 24 Каналі раніше розповідали, що наземні роботи вже виконують значну частину таких завдань, а військові використовують їх також для евакуації поранених.

Робот може працювати до трьох діб

Однією з особливостей Varkhan є можливість тривалої роботи. Виробник заявляє до 72 годин функціонування комплексу, причому акумуляторні батареї зробили швидкозмінними.

Для управління та передачі даних робот використовує захищений аналоговий радіоканал. Також передбачена можливість інтеграції зі Starlink та LTE, що дозволяє використовувати різні канали зв'язку залежно від умов роботи.

Для нічних місій комплекс обладнаний інфрачервоним підсвічуванням, тому його можна використовувати і в темний час доби.

Varkhan при цьому є не окремою машиною, а частиною екосистеми Air3F. До неї входять наземні станції управління T-Bone, антени, щогли, ретранслятори та поворотні механізми.

НРК дедалі більше забирають на себе логістику

Varkhan показує загальну тенденцію розвитку наземних роботизованих систем в Україні. Якщо спочатку НРК переважно сприймали як експериментальні платформи для окремих бойових завдань, то зараз дедалі більше машин використовують саме для логістики та евакуації.

У Мілітарі24 вже розбирали, як змінюється застосування НРК на фронті та чому роботизовані машини поступово забирають на себе завдання, для яких раніше доводилося ризикувати людьми.

При цьому конструкція Varkhan добре вписується у цей напрямок. Колісне шасі дає машині достатню мобільність, вантажопідйомність дозволяє перевозити значний запас майна за один рейс, а різні канали зв'язку дають можливість продовжувати роботу в складних умовах.

Окремо українські розробники працюють і над іншими конфігураціями НРК. Одні машини створюють для евакуації, інші використовують як носії озброєння або засобів розвідки, а логістичні платформи поступово переходять до регулярного застосування на фронті.

Кодифікація Varkhan означає, що комплекс тепер офіційно допущений до експлуатації у Силах оборони. У Air3F заявили, що серійне виробництво вже розпочалося, а після кодифікації компанія зможе масштабувати його виробництво та постачання військовим.