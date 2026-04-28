Речник 66-ї ОМБр Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що наземні роботизовані комплекси взяли на себе значну частину логістичних заходів. Вони виконують вкрай важливі місії з евакуації наших поранених бійців.

"Тобто ми можемо не ризикувати життям наших евакуаційних груп. Вони залишаються на відтяжці. Водночас роботу з евакуації пораненого побратима бере на себе наземний роботизований комплекс. Вже є непоодинокі випадки успішних евакуацій", – зауважив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 13 квітня повідомив, що уперше в історії війни українські НРК й дрони взяли ворожу позицію. Вони захопили її без участі піхоти та втрат з українського боку. Крім того, вдалося взяти в полон росіян.

Крім того, дрони-перехоплювачі протистоять ворожим дронам. Усе для того, щоб окупанти не могли ефективно застосовувати свої засоби на напрямку у різний спосіб.

Насамперед ми працюємо над тим, щоб виявляти і знищувати ворожі точки злету, щоб унеможливлювати роботу їхніх операторів. Але там, де це не вдається зробити, ми вже працюємо над тим, щоб збивати російські засоби безпосередньо у повітрі,

– пояснив Денисюк.

Чому важливі дрони-перехоплювачі?

Зараз триває збір 24 Каналу спільно з 66 ОМБр для захисту неба на Лиманському напрямку. Зокрема, на дрони-перехоплювачі. Василь Денисюк пояснив, що ворог розуміє, що має проблеми з логістикою, тому намагається модернізувати свої засоби, збільшувати кількість їхнього застосування.

Тобто для того, щоб тримати високу планку збиття ворожих цілей, не дозволяти росіянам виконувати завдання, потрібно так само збільшувати кількість екіпажів і безпосередньо дронів-перехоплювачів.

Відповідно першочергова мета цього збору у тому, щоб забезпечити безперебійну роботу наших вже наявних екіпажів. Далі розширювати їхню кількість, щоб знищених ворожих цілей було ще більше, щоб проблеми з логістикою, з порушенням нашої логістики у противника були ще сильнішими,

– наголосив речник.

Як НРК допомагають на полі бою?

У батальйоні "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади, яка воює на Слов’янському напрямку, розповіли про реальний стан НРК. Найбільш актуальною потребою вони називають логістику. За їхніми словами, наземні системи несуть вищі ризики, але здатні за один рейс доставити великий обсяг вантажу. Відмова від роботизованих комплексів призведе до збільшення людських втрат.

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про прискорення постачання НРК на фронт. Тому у першому півріччі 2026 року держава хоче законтрактувати 25 тисяч наземних роботизованих комплексів. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.