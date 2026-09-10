Яким українським дроном було вражено понад 450 цілей

Українська компанія Ukrspecsystems вперше публічно показала ударний безпілотник RAM-2X, який розробили для ураження цілей на відстані до 180 кілометрів, а також заявила, що сімейство баражуючих боєприпасів RAM уже уразило понад 450 цілей.

Про нову розробку повідомило видання "Оборонка" з міжнародної виставки MSPO-2026 у Польщі, де RAM-2X продемонстрували на українському стенді. До цього компанія через безпекові обмеження не могла публічно підтверджувати свій зв'язок із безпілотниками RAM, хоча відео їхнього бойового застосування вже тривалий час з'являлися у відкритому доступі.

RAM-2X створювали для дорогих цілей

RAM-2X отримав характерне Х-подібне крило та належить до нового покоління ударних безпілотників Ukrspecsystems. За задумом розробника, його основним завданням має бути ураження високовартісних цілей на значній відстані, причому дрон здатен перебувати в повітрі понад дві години.

Заявлена дальність роботи RAM-2X становить до 180 кілометрів, а бойове навантаження може складатися з боєприпасу з ударним ядром масою 2,7 або 3,5 кілограма. Тобто йдеться не просто про великий FPV-дрон, а про баражуючий боєприпас, який розрахований на пошук і ураження цілі далеко від лінії бойового зіткнення.

У цьому контексті особливо цікаво, що компанія говорить про комплексний підхід до створення своїх ударних систем. Представники Ukrspecsystems пояснюють, що різні типи техніки мають виконувати різні завдання, але при цьому можуть використовувати спільні вузли, наземну станцію управління та програмне забезпечення.

Такий підхід добре вписується у загальну тенденцію розвитку українських безпілотних систем, коли виробники поступово переходять від окремих дронів до цілих екосистем. Мілітарі 24 раніше розповідав про українські дрони-перехоплювачі, які створюються вже як спеціалізований клас безпілотників для протидії повітряним цілям.

У RAM-2X закладають високий рівень автоматизації

Ще одна особливість RAM-2X полягає у рівні автоматизації. За словами розробника, дрон може використовувати різні моделі ШІ-асистентів, які мають допомагати під час його роботи.

Водночас Ukrspecsystems не розкриває всіх деталей того, які саме функції виконує штучний інтелект на борту. Заявлено лише, що такі технології можуть підвищувати ефективність системи, а сам RAM-2X здатен працювати з різними системами зв'язку.

Дрон може використовувати кілька діапазонів радіозв'язку, а також супутниковий канал Starlink. Це дає розробникам можливість створювати більш гнучку систему зв'язку, хоча конкретні характеристики каналів та умови їх застосування компанія не розголошує.

Штучний інтелект при цьому стає дедалі помітнішою частиною українських безпілотних систем. Мілітарі 24 уже писав про те, як ШІ починає використовуватися безпосередньо на фронті, причому йдеться не лише про експериментальні рішення, а про поступове впровадження таких технологій у реальні бойові системи.

RAM-2X може працювати разом із SHARK-M

Ще цікавіше система виглядає у зв'язці з розвідувальним БПЛА SHARK-M. У такій конфігурації ударний дрон не обов'язково має самостійно вирішувати всі завдання пошуку цілі, оскільки розвідувальний безпілотник може забезпечувати цілевказання та передавати необхідну інформацію.

Фактично йдеться про взаємодію двох різних класів безпілотників, коли один апарат відповідає за розвідку, а інший - за ураження. Такий розподіл функцій дозволяє створювати складніші безпілотні комплекси, у яких розвідувальна та ударна компоненти працюють як єдина система.

SHARK при цьому вже добре відомий як українська розвідувальна платформа. Мілітарі 24 раніше розповідав про українські безпілотники, які демонстрували на День Незалежності, де серед іншого був представлений і SHARK.

Компанія вперше відкрила архів бойового застосування

Публічна презентація RAM-2X стала можливою після того, як Ukrspecsystems вирішила поступово розкривати інформацію про свою ударну лінійку. Компанія запустила так званий "Х-архів", у якому публікує відео бойового застосування безпілотників RAM.

Першу добірку присвятили ураженню російських засобів протиповітряної оборони, а її публікацію, за словами компанії, погодили з військовими.

Саме вибір таких цілей виробник пояснює їхньою складністю. Засоби ППО створені для боротьби з безпілотниками, тому їхнє ураження є значно складнішим завданням, ніж атака на ціль, яка не має власних засобів протидії повітряній загрозі. Крім того, такі системи зазвичай мають високу цінність і можуть розташовуватися на значній відстані від переднього краю.

Тому відео бойової роботи по російських радарах і зенітних комплексах компанія розглядає як демонстрацію здатності RAM працювати в умовах протидії радіоелектронній боротьбі та обороні противника.

Понад 450 уражених цілей

За даними Ukrspecsystems, баражуючі боєприпаси RAM уже уразили понад 450 цілей. При цьому компанія лише тепер публічно підтверджує свій зв'язок із цією системою, що пояснює, чому раніше відео з бойовим застосуванням могли з'являтися без офіційного розкриття виробника.

Важливо, що цифра у понад 450 уражених цілей є заявою самої компанії, а незалежної повної верифікації всіх цих епізодів у відкритих джерелах немає. Тому її коректно сприймати саме як показник, який наводить розробник.

Поява RAM-2X на MSPO-2026 водночас показує, наскільки швидко українські виробники переходять від окремих безпілотників до комплексних ударних систем. Тут уже йдеться про поєднання розвідувальної платформи SHARK-M, ударного RAM-2X, різних каналів зв'язку, автоматизації та програмного забезпечення в одну екосистему.

І саме ця тенденція, а не лише заявлені 180 кілометрів дальності, є однією з найцікавіших деталей нової української розробки. RAM-2X демонструють як спеціалізований інструмент для роботи по складних і дорогих цілях, тоді як його інтеграція з розвідкою та іншими компонентами поступово перетворює окремий дрон на частину більшої безпілотної системи.